Valul de caniculă care afectează Europa continuă să se intensifice și să avanseze spre nord-estul continentului. Potrivit unei analize realizate de AFP pe baza prognozelor meteorologice și a datelor demografice europene, cel puțin 193 de milioane de oameni vor fi expuși sâmbătă unor temperaturi de peste 35 de grade Celsius, în timp ce peste 404 milioane de locuitori vor avea temperaturi maxime care depășesc pragul de 30 de grade.

Printre cele mai afectate state se numără Germania, unde aproximativ 75 de milioane de persoane sunt vizate de temperaturi extreme.

În România, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un nou Cod roșu de caniculă, valabil de luni dimineață până miercuri, pentru aproximativ trei sferturi din teritoriu, inclusiv pentru București.

Meteorologii avertizează că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius, valori comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 17 și 25 de grade Celsius.

Dobrogea și estul Munteniei se vor afla sub Cod portocaliu de căldură, unde temperaturile maxime vor ajunge până la 38 de grade, iar nopțile vor rămâne deosebit de călduroase.

ANM precizează că în după-amiaza și seara zilei de marți instabilitatea atmosferică va crește, în special în zonele de deal și de munte.

Valul de căldură a adus noi recorduri istorice în mai multe state europene. În estul Franței, departamentul Bas-Rhin a înregistrat pentru prima dată în istorie 40 de grade Celsius. În Elveția, la Basel, temperatura a urcat la 38,8 grade Celsius, cea mai ridicată valoare măsurată vreodată în luna iunie.

În Germania, Serviciul Meteorologic German a raportat provizoriu 41,3 grade Celsius în orașul Saarbrücken. Dacă valoarea va fi confirmată, aceasta va deveni noul record absolut de temperatură al țării, depășind precedentul maxim, de 41,2 grade, înregistrat în iulie 2019.

Și Slovacia a înregistrat o noapte tropicală fără precedent. La Bratislava, temperatura minimă nu a coborât sub 26,3 grade Celsius, depășind recordul anterior de 24,8 grade, iar meteorologii estimează maxime de până la 39 de grade.

Valul de căldură pune o presiune tot mai mare asupra sistemelor sanitare europene.

Autoritățile spaniole au raportat peste 200 de decese asociate temperaturilor extreme, în timp ce alte victime au fost înregistrate și în alte state europene. În Franța și Marea Britanie, medicii avertizează că spitalele se confruntă cu un număr tot mai mare de pacienți afectați de căldură. La Paris, solicitările către serviciile de urgență au crescut cu aproximativ 80% în ultima săptămână.

Șeful Unității de Primiri Urgențe de la Spitalul Georges-Pompidou din Paris a descris situația drept „extrem de gravă”, cu secții și coridoare pline de pacienți care prezentau forme severe de hipertermie. Ministerul francez al Sănătății și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu decesele produse la domiciliu.

Specialiștii agenției Santé publique France avertizează că fiecare creștere a temperaturii amplifică riscul de deces, iar efectele valurilor de căldură se reflectă în creșterea mortalității.

Canicula a determinat anularea sau amânarea mai multor evenimente importante din Europa. La Paris și Lyon au fost anulate marșurile Pride, iar festivalul de muzică Solidays nu se va mai desfășura. Organizatorii estimează că anularea evenimentului va însemna pierderea a aproximativ 3 milioane de euro, fonduri destinate programelor de combatere a HIV/SIDA.

La Hamburg a fost anulat semimaratonul programat în acest weekend din cauza temperaturilor extreme.

Organizația Meteorologică Mondială a transmis că este posibil ca actualul episod de caniculă să fie fără precedent prin amploarea sa la nivel european, deși este încă prea devreme pentru o confirmare oficială.

Potrivit calculelor AFP, vineri peste 420 de milioane de europeni, adică aproximativ șapte din zece locuitori ai continentului (fără Turcia), au fost afectați de temperaturi de peste 30 de grade Celsius.

Specialiștii atrag atenția că valurile repetate de caniculă sunt asociate schimbărilor climatice generate în principal de emisiile de gaze cu efect de seră provenite din arderea combustibililor fosili.

Printre efectele deja observate se numără oprirea temporară a unor reactoare ale centralei nucleare Beznau din Elveția, supraîncălzirea lagunelor din Delta fluviului Po, în Italia, precum și accelerarea topirii ghețarului Rhône din Elveția.