Prepararea oricărui fel de mâncare necesită timp, iar din atenție se poate întâmpla uneori să scapi mai multă sare decât este necesar. Însă nu trebuie să îți faci griji că ai muncit degeaba sau să arunci mâncarea, deoarece există câteva trucuri simple care te vor ajuta să salvezi situația. Chiar și bucătarii cu experiență apelează la ele atunci când gustul preparatului nu este perfect. Indiferent dacă rețeta a ieșit prea sărată, picantă, acră sau dulce, există ingrediente la îndemână care pot echilibra gustul.

Este descurajant să descoperi că, după ce ai petrecut ore în șir în bucătărie, mâncarea a ieșit mult prea sărată. Primul impuls este să o arunci, dar un truc pe care îl folosesc și bucătarii cu experiență este diluarea preparatului. Această metodă este ideală pentru supe, tocane sau sosuri. Poți adăuga puțină apă și să mai lași mâncarea puțin pe foc sau poți completa cu anumite legume.

Mâncarea prea sărată poate fi reparată cu ajutorul unui simplu cartof. Îl poți tăia în bucăți mici pe care să le adaugi în mâncare, dacă rețeta permite acest lucru. În cazul în care felul de mâncare pregătit nu include cartofi, pune câteva bucăți mai mari pe care le vei înlătura la final. Cartoful va acționa exact ca un burete pentru sare, însă este important să nu îl lași prea mult timp la fiert, deoarece poate absorbi și din celelalte arome.

În cazul unei supe sau al unei ciorbe, o altă soluție este adăugarea de amidonuri, cum ar fi orezul sau tăițeii, care pot absorbi eficient excesul de sare. De asemenea, poți folosi suc de lămâie sau oțet amestecat cu puțin zahăr, deoarece aciditatea și dulceața ajută la mascarea gustului sărat. Bucătarii cu experiență recomandă folosirea aromelor opuse pentru a echilibra preparatele.

Un alt mod de a salva o mâncare prea sărată este adăugarea unui component cremos. Smântâna sau laptele de cocos ajută la temperarea gustului intens și pot fi folosite cu succes la sosurile pentru paste, curry sau orice alt preparat care permite adăugarea lactatelor.

La fel de ușor cum repari o mâncare prea sărată, poți salva și un preparat care a ieșit prea acru. Aciditatea din ciorbe se diminuează cu ajutorul îndulcitorilor, cum ar fi zahărul sau mierea. Pentru a scăpa de aciditatea sau amărăciunea din salate și sosuri de roșii, poți adăuga o cantitate mică de bicarbonat de sodiu, un ingredient ideal pentru neutralizarea gustului.

Mâncarea iute poate fi salvată, la fel ca cea sărată, prin adăugarea de arome opuse. Dacă ai scăpat prea mult ardei iute sau condimente picante, adaugă o cantitate mică de zahăr sau miere, având grijă să nu transformi mâncarea într-un desert. O altă metodă excelentă este servirea preparatului alături de smântână, iaurt sau alimente bogate în amidon, care ajută la difuzarea și calmarea gustului iute.