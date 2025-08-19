Social Trei trucuri testate pentru a reduce consumul de apă. Rezultatul e surprinzător







Trei trucuri, din zecile pe care le găsești pe internet, chiar funcționează când e vorba de reducerea consumului de apă. Au fost testate de un grup de trei colegi și rezultatele se văd. În cazul celui mai econom dintre colegi, diferența e de doar câțiva lei, dar la cel mai puțin atent și cu familie mai numeroasă economia a fost semnificativă.

România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar Guvernul a impus o serie de măsuri dure pentru reducerea deficitului bugetar. Pe lângă cele cu impact în sectorul sistemului de stat, primele scumpiri au fost deja resimțite de români. În astfel de vremuri, mulți dintre ei caută soluții pentru a reduce facturile la apă și energie electrică. În plus, oamenii resimt și povara vieții de zi cu zi, marcată de scumpiri la aproape toate produsele.

Soluțiile pentru reducerea facturii la apă pot fi mai simple decât par. Unele țin de mici schimbări în obiceiurile de zi cu zi, altele de investiții care, pe termen lung, fac diferența.

Un exemplu este înlocuirea toaletei clasice cu una modernă, prevăzută cu sistem de dublă spălare. Acest tip de toaletă are două butoane, adaptate pentru consumuri diferite, ceea ce ajută la folosirea mai responsabilă a apei și la evitarea risipei.

Instalarea unui ansamblu de duș cu debit redus este un alt mod simplu de a economisi atât apă, cât și energie. Acest tip de instalație folosește mai puțină apă, ceea ce înseamnă că vei consuma mai puțină energie pentru încălzirea acesteia.

În magazinele de bricolaj, prețul pentru unui astfel de produs pornește de la 79 de lei.

Totodată, reducerea timpului petrecut la duș poate face diferența. Chiar dacă multe persoane nu țin cont de acest detaliu, efectele se văd rapid.

Pentru a economisi apă și bani, este important să acorzi o atenție deosebită la obiceiurile zilnice. Închiderea robinetului când te speli pe dinți sau pe mâini și repararea imediată a unei toalete care picură pot părea gesturi mici, dar ele reduc risipa și contribuie semnificativ la scăderea facturii lunare.

Astfel, micile ajustări în rutină se transformă în economii concrete pentru fiecare gospodărie. Pe lângă aceste măsuri, instalarea unui contor de apă care reflectă consumul real este esențială.

Multe mașini de spălat moderne includ funcții care par utile, dar care, de fapt, cresc consumul de energie și apă fără beneficii semnificative.

Încălzirea apei consumă majoritatea energiei aparatului, aproape 90%, astfel că modul în care este folosit acesta are un impact decisiv asupra economiilor de energie.

Un prim sfat este să eviți funcția de prespălare atunci când hainele nu sunt foarte murdare. Aceasta consumă apă și energie suplimentară fără a aduce un beneficiu real. De asemenea, alegerea programului potrivit pentru tipul de țesătură și nivelul de murdărie al rufelor poate reduce semnificativ consumul. Pentru rufe ușor murdare, programele rapide sau „express” sunt suficiente pentru a le reîmprospăta, economisind timp, apă și energie.