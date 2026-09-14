Strugurii dulci și parfumați pot fi transformați într-un compot delicios, numai bun de savurat în zilele reci. Preparatul se face ușor, cu câteva ingrediente, iar borcanele pot fi păstrate în cămară pentru a te bucura de aroma fructelor și în sezonul rece. Rețeta este potrivită pentru cei care vor să pregătească provizii de casă, fără să petreacă prea mult timp în bucătărie.

Ingredientele de care ai nevoie

Pentru aproximativ patru borcane de 800 de mililitri, ai nevoie de:

2 kilograme de struguri

1 litru de apă;

300-400 de grame de zahăr, în funcție de cât de dulci sunt strugurii;

1 plic de zahăr vanilat, opțional;

1 baton de scorțișoară, opțional;

zeama de la jumătate de lămâie, opțional.

Desprinde boabele de pe ciorchine și spală-le bine sub jet de apă rece. Îndepărtează boabele moi, crăpate sau deteriorate. Lasă strugurii să se scurgă într-o sită înainte de a-i pune în borcane.

Spală borcanele și capacele cu apă caldă și detergent, apoi clătește-le foarte bine. Sterilizează borcanele folosind o metodă potrivită pentru conservare și verifică dacă toate capacele sunt intacte și se închid etanș.

Umple borcanele cu boabe de strugure, lăsând câțiva centimetri liberi până la margine. Nu îndesa fructele, pentru ca siropul să poată pătrunde printre boabe. Dacă dorești, poți adăuga câteva boabe de soi diferit pentru un gust și o culoare mai interesante.

Pune apa și zahărul într-o cratiță și încălzește amestecul până când zahărul se dizolvă complet. Lasă siropul să fiarbă câteva minute, apoi adaugă, dacă îți place, zahărul vanilat, batonul de scorțișoară sau zeama de lămâie. Aceste ingrediente oferă compotului o aromă plăcută.

Toarnă siropul fierbinte în borcane, peste boabele de strugure. Lasă spațiul liber recomandat pentru conservare, apoi elimină bulele de aer cu ajutorul unei spatule curate. Șterge bine marginile borcanelor și închide-le cu capacele sterilizate.

Așază borcanele într-o oală încăpătoare, pe un prosop, și toarnă apă caldă până la nivelul umerilor acestora. Încălzește apa treptat și menține borcanele la temperatura și timpul recomandate de o rețetă testată pentru compot de struguri.

Procesarea termică este importantă pentru păstrarea preparatului pe termen lung. Nu este suficient să torni sirop fierbinte peste fructe și să închizi borcanele, deoarece această metodă nu garantează o conservare sigură.

Scoate borcanele cu grijă și așază-le pe un prosop, într-un loc ferit de curent. Lasă-le să se răcească lent, timp de 12-24 de ore. Verifică apoi dacă s-au închis etanș și dacă nu prezintă scurgeri.

Depozitează borcanele într-un loc răcoros, uscat și întunecat, departe de razele soarelui și de sursele de căldură. O cămară bine aerisită este potrivită pentru păstrarea conservelor.