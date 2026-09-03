Rețetă tradițională. Compotul de prune rămâne una dintre cele mai îndrăgite conserve pentru sezonul rece. Cu un gust dulce-acrișor și o aromă neconfundabilă, acest desert tradițional aduce aminte de copilărie și de cămara plină de bunătăți a bunicilor. Pregătirea lui nu necesită tehnici complicate de gătit, ci doar fructe proaspete, puțin zahăr și câteva ingrediente aromatice care vor face diferența.

Pentru a pregăti câteva borcane de compot de prune aveți nevoie de ingrediente simple, dar de calitate. Fructele joacă cel mai important rol în obținerea unei băuturi gustoase.

Un kilogram de prune coapte, dar ferme 200 de grame de zahăr Un litru de apă O baton de scorțișoară Două sau trei cuișoare Puțină coajă de lămâie pentru prospețime

Succesul acestei rețete depinde în mare măsură de starea fructelor. Prunele trebuie să fie bine coapte, dar să nu fie prea moi, pentru a nu se desface în timpul procesului de fierbere. Spălați prunele în apă rece și îndepărtați codițele. Puteți alege să le lăsați întregi sau să le tăiați în jumătăți pentru a scoate sâmburii. Dacă decideți să le lăsați întregi, este recomandat să le înțepați în două sau trei locuri cu o scobitoare. Acest mic truc va împiedica crăparea cojii în momentul în care turnați siropul fierbinte.

Într-o cratiță încăpătoare, puneți apa și zahărul la foc mediu. Amestecați din când în când până când zahărul se dizolvă complet. Adăugați batonul de scorțișoară, cuișoarele și o fâșie subțire de coajă de lămâie. Lăsați lichidul să dea în câteva clocote, astfel încât toate aromele să se elibereze în sirop. Pentru un gust mai intens, puteți adăuga și puțină vanilie.

Spălați și sterilizați bine borcanele și capacele înainte de utilizare. Așezați prunele strâns în borcane, fără să le zdrobiți, lăsând puțin spațiu la gură. Turnați siropul fierbinte peste fructe, asigurându-vă că acestea sunt complet acoperite. Închideți bine capacele.

Pentru a se păstra impecabil pe parcursul întregii ierni, borcanele trebuie sterilizate la baie de apă. Așezați un șervet textil pe fundul unei cratițe mari, puneți borcanele în interior și turnați apă călduță până la nivelul umerilor acestora. Fierbeți totul la foc mic timp de aproximativ 20 de minute din momentul în care apa începe să clocotească. Lăsați borcanele să se răcească lent în apa în care au fiert, apoi le puteți muta în cămară, la loc răcoros și întunecat.