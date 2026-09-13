Toamna este anotimpul perfect pentru deserturile aromate, iar rulourile cu scorțișoară se numără printre cele mai îndrăgite delicii care pot fi pregătite acasă. Aluatul pufos, umplutura cu unt, zahăr și scorțișoară, dar și mirosul îmbietor care se răspândește în bucătărie transformă această rețetă într-un adevărat răsfăț. Rulourile sunt ideale pentru micul dejun, pentru o după-amiază liniștită sau pentru momentele în care vrei să-i aduni pe cei dragi la masă.

Pentru aproximativ 12 rulouri pufoase, ai nevoie de următoarele ingrediente:

500 g de făină;

250 ml de lapte călduț;

7 g de drojdie uscată;

70 g de zahăr;

1 ou;

60 g de unt topit și răcit;

1 praf de sare;

1 linguriță de extract de vanilie, opțional.

80 g de unt moale;

120 g de zahăr brun;

2-3 linguri de scorțișoară măcinată;

1 linguriță de zahăr vanilat, opțional.

Pentru glazură

100 g de cremă de brânză;

50 g de zahăr pudră;

2-3 linguri de lapte;

1 linguriță de extract de vanilie.

Dacă preferi un desert mai simplu, poți presăra deasupra doar puțin zahăr pudră.

Pune laptele călduț într-un bol și adaugă drojdia uscată împreună cu o linguriță de zahăr. Amestecă ușor și lasă compoziția aproximativ 5-10 minute, până când drojdia începe să se activeze.

Într-un bol încăpător, pune făina, zahărul și sarea. Adaugă oul, untul topit, vanilia și amestecul de lapte cu drojdie. Frământă ingredientele până când obții un aluat moale și elastic. Dacă aluatul este prea lipicios, mai adaugă puțină făină, dar evită să pui prea multă, pentru ca rulourile să rămână pufoase.

Acoperă bolul cu un prosop curat și așază-l într-un loc călduț. Lasă aluatul la dospit aproximativ o oră sau până când își dublează volumul.

Timpul de dospire poate varia în funcție de temperatura din bucătărie. Un aluat bine crescut va fi mai ușor de întins și va oferi rulourilor o textură aerată.

Într-un bol mic, amestecă zahărul brun cu scorțișoara. Cantitatea de scorțișoară poate fi ajustată în funcție de preferințe.

După ce aluatul a crescut, presară puțină făină pe blatul de lucru și întinde-l într-o formă dreptunghiulară, cu o grosime de aproximativ jumătate de centimetru.

Unge întreaga suprafață cu untul moale, apoi presară uniform amestecul de zahăr și scorțișoară. Ai grijă să ajungi și spre margini, pentru ca fiecare rulou să aibă suficientă umplutură.

Începe să rulezi aluatul pe lungime, formând un rulou cât mai strâns, dar fără să-l presezi excesiv. La final, lipește ușor marginea aluatului.

Taie ruloul în aproximativ 12 bucăți de dimensiuni asemănătoare. Poți folosi un cuțit bine ascuțit sau o ață alimentară pentru a obține felii frumoase, fără să turtești aluatul.

Unge o tavă cu puțin unt și așază rulourile, lăsând spațiu între ele. Acoperă tava și mai lasă-le la dospit aproximativ 20-30 de minute.

În această etapă, rulourile vor mai crește, iar aluatul va deveni și mai pufos după coacere. Preîncălzește cuptorul la 180 de grade Celsius, cu încălzire sus și jos. Introdu tava și coace rulourile timp de aproximativ 20-25 de minute, până când devin ușor aurii la suprafață.

În timp ce rulourile se coc, pune crema de brânză într-un bol și amestec-o cu zahărul pudră, laptele și vanilia. Omogenizează ingredientele până când obții o glazură fină și cremoasă.

Dacă dorești o glazură mai fluidă, mai adaugă puțin lapte. Pentru o consistență mai groasă, poți folosi ceva mai mult zahăr pudră.

Scoate rulourile din cuptor și lasă-le câteva minute să se răcorească. Întinde glazura deasupra, cât timp sunt încă ușor calde, pentru ca aceasta să se topească delicat peste aluat.

Rulourile cu scorțișoară pot fi servite simple, alături de o cană de cafea, ceai sau lapte cald. Aroma lor dulce și condimentată se potrivește perfect cu atmosfera unei zile de toamnă.