Nicușor Dan: România pregătește o posibilă implicare în securitatea Strâmtorii Ormuz

Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară că România se află în prezent în etapa de planificare a unei posibile implicări în asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, într-un mod similar cu participarea sa în Coaliția de Voință.

„Suntem în pregătirea unei intervenții care se va întâmpla în momentul în care nu va mai exista război în zona respectivă”, a afirmat șeful statului.

Întrebat despre măsura în care România se va implica efectiv, Nicușor Dan a explicat că țara noastră este parte din discuții internaționale care analizează fiecare scenariu posibil, inclusiv soluții diplomatice sau măsuri de limitare a conflictului. „România este parte din aceste discuții care prevăd pentru fiecare dintre scenarii care este acțiunea comună a țărilor”, a adăugat președintele.

Și premierul Ilie Bolojan a detaliat rolul pe care România l-ar putea juca în regiune, subliniind că implicarea va fi condiționată de stabilirea unui armistițiu.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care țin de posibilitățile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistițiu”, a declarat Bolojan.

Premierul a mai afirmat că România are experiență în astfel de misiuni post-conflict, menționând implicarea în Bosnia și în alte teatre internaționale. „Dacă România a avut o imagine consolidată este și pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă și și-a făcut datoria”, a precizat Bolojan.

În contextul crizei din Orientul Mijlociu, șeful Guvernului a aprobat și posibilitatea dislocării temporare în România a unor echipamente americane. „Atunci când partenerul a cărui protecție ți-a asigurat siguranța în acești ani îți cere un sprijin, cred că trebuie să-l dai”, a explicat el.

Premierul a avertizat că anul 2026 se anunță dificil pentru Europa, având în vedere conflictele din Ucraina și Iran, dar a subliniat că România poate crea condiții mai bune pentru cetățeni dacă respectă disciplina financiară, implementează proiectele europene și reformele interne. „Putem să creăm condiții mai bune pentru români în anii următori”, a concluzionat Bolojan.