Israel anunță eliminarea comandantului marinei, care a blocat Strâmtoarea Ormuz

Israelul a anunțat că l-a ucis pe comandantul forțelor navale ale Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Alireza Tangsiri, în urma unor lovituri aeriene desfășurate pe timpul nopții, în Orientul Mijlociu, potrivit The Wall Street Jounal.

Atacul, care ar fi vizat și alți oficiali de rang înalt ai marinei iraniene, marchează o escaladare semnificativă a confruntărilor din regiune.

În paralel, schimburile de atacuri dintre Iran și Israel continuă, iar mai multe state din Orientul Mijlociu au raportat incidente legate de interceptarea rachetelor și dronelor.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Alireza Tangsiri a fost „direct responsabil pentru minarea și blocarea Strâmtorii Hormuz”. Potrivit oficialilor israelieni, operațiunea a vizat infrastructura militară navală iraniană și conducerea acesteia.

Declarația subliniază rolul strategic al lui Tangsiri în controlul unei rute maritime esențiale pentru transportul global de petrol.

Confruntările armate nu s-au oprit după loviturile israeliene. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat că a lansat un val de rachete și drone asupra Israelului în cursul dimineții, potrivit agenției de stat IRNA.

Atacurile au avut ecouri și în alte state din regiune. În Emiratele Arabe Unite, două persoane au murit după ce resturi provenite de la o rachetă interceptată au căzut pe teritoriul țării.

De asemenea, Kuweit și Arabia Saudită au raportat interceptarea unor rachete și drone, fără a oferi detalii suplimentare privind eventuale victime sau pagube.

În paralel cu intensificarea ostilităților, surse diplomatice din state arabe și persoane familiarizate cu situația au indicat că Teheran ar fi dispus să analizeze inițiativele diplomatice pentru încetarea conflictului. Potrivit acestora, disponibilitatea este exprimată în mod discret, pe fondul presiunilor militare crescute.

De partea cealaltă, armata Statelor Unite a anunțat că operațiunile desfășurate împreună cu Israelul au afectat semnificativ capacitățile militare iraniene. Oficialii americani susțin că majoritatea facilităților utilizate pentru producția de rachete, drone și nave militare au fost „grav avariate sau distruse”.

Președintele Donald Trump a declarat că dorește încheierea conflictului în următoarele săptămâni. Acesta a afirmat că regimul iranian este deja implicat în discuții și că „își dorește foarte mult un acord”, însă evită să exprime public această poziție.

„Vor un acord atât de mult, dar le este teamă să spună asta din cauza temerilor că ar putea fi uciși”, a spus Trump, referindu-se la liderii iranieni.

Situația rămâne volatilă în întregul Orient Mijlociu, pe fondul intensificării operațiunilor militare și al riscului de extindere a conflictului. Strâmtoarea Hormuz, menționată în declarațiile oficiale, este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, iar orice perturbare a traficului în zonă are implicații economice majore.

În acest context, evoluțiile militare și diplomatice sunt urmărite îndeaproape de comunitatea internațională, în condițiile în care tensiunile dintre Israel și Iran continuă să genereze efecte în mai multe state din regiune.