Israelul a lovit ruta strategică de transport și aprovizionare militară dintre Rusia și Iran, în Marea Caspică

O operațiune militară desfășurată recent de Israel în Marea Caspică a vizat o rută utilizată de Rusia și Iran pentru transportul de armament și alte bunuri strategice, potrivit Wall Street Journal.

Atacul, descris ca fiind fără precedent în această zonă, marchează o extindere geografică semnificativă a acțiunilor israeliene și atrage atenția asupra rolului crucial al acestei căi maritime în cooperarea dintre Moscova și Teheran.

Lovitura a avut loc asupra unui avanpost naval iranian și a vizat direct infrastructura folosită pentru transferul de muniții, drone și alte echipamente militare.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, „un atac israelian asupra unui avanpost naval din Marea Caspică a vizat sprijinul Rusiei pentru Iran în război, lovind o linie de aprovizionare pe care cele două țări au folosit-o pentru a transporta muniție, drone și alte tipuri de armament”.

Atacul din săptămâna precedentă reprezintă prima acțiune militară a Israelului în Marea Caspică, un spațiu considerat până acum relativ izolat de confruntările directe. Această mare interioară, cea mai mare din lume, leagă porturi rusești și iraniene aflate la aproximativ 600 de mile distanță, oferind un coridor discret pentru schimburi comerciale și militare.

„Marea, aflată dincolo de raza de acțiune a marinei SUA, conectează porturi rusești și iraniene, oferind celor două țări un loc unde pot schimba liber arme, dar și bunuri precum grâu și petrol”, arată informațiile citate.

Ruta a devenit esențială în special pentru transferul dronelor Shahed, produse atât în Iran, cât și în Rusia, utilizate ulterior în conflicte militare. Acestea au fost folosite de Moscova în atacuri asupra orașelor ucrainene, iar de Teheran în lovituri asupra infrastructurii din Orientul Mijlociu.

Imagini verificate de surse media internaționale indică distrugeri semnificative la nivelul portului Bandar Anzali. „Fotografii verificate au arătat pagube la cartierul general naval al Iranului din port, precum și nave distruse, deși amploarea completă a daunelor nu este încă clară”.

În același timp, experții estimează că Iranul și Rusia vor încerca să continue transporturile pe alte rute. „Rusia și Iranul vor încerca probabil să continue contrabanda de arme prin alte rute, deși Israelul a deschis calea pentru a efectua noi lovituri dacă va fi necesar”.

Atacul nu vizează doar componenta militară, ci poate avea efecte și asupra fluxurilor comerciale esențiale.

„Atacul a amenințat și aprovizionarea cu alimente a Iranului, semnalând capacitatea Israelului de a provoca presiuni suplimentare asupra populației”.

Marea Caspică a devenit un canal important pentru Rusia după invazia Ucrainei din 2022.

„Moscova a folosit această rută pentru a transporta cantități mari de obuze de artilerie și alte muniții din Iran către trupele de pe front”.

Documente citate indică faptul că, în 2023, peste 300.000 de obuze și un milion de cartușe au fost transportate pe această cale.

În pofida sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra entităților implicate, transporturile au continuat. „Există motive să credem că aceasta este una dintre principalele rute de evitare a sancțiunilor”, a declarat analista Maria Snegovaya.

De asemenea, Bandar Anzali este considerat un punct central pentru transferul dronelor iraniene. „Acesta a fost principalul punct de tranzit pentru dronele iraniene”, a explicat Nicole Grajewski, subliniind proximitatea operațiunilor militare de zona civilă a portului.

Situația este complicată de relația dintre Israel și Rusia. Autoritățile israeliene au evitat să menționeze explicit implicarea Moscovei.

„Israelul nu a menționat Rusia pentru a evita tensionarea relațiilor și o posibilă implicare mai directă a acesteia în conflict”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut mai multe discuții recente cu președintele rus Vladimir Putin, ceea ce reflectă complexitatea echilibrului diplomatic.

Analiștii consideră că efectele atacului vor fi temporare. „Nu va duce complet la scăderea securității alimentare a Iranului sau Rusiei și nici nu va opri transferurile de drone, dar ar putea perturba fluxul pentru o perioadă”, a declarat Grajewski.