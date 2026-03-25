International

O dronă din Rusia a lovit o centrală din Estonia. Alertă de securitate în NATO

Comentează știrea
Centrala Estonia / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Un incident de securitate aeriană a fost semnalat în dimineața zilei de miercuri în regiunea baltică, după ce o dronă a pătruns în Estonia dinspre Rusia și a lovit infrastructura unei centrale electrice locale, potrivit Reuters.

Autoritățile estoniene au confirmat că nu au fost înregistrate victime sau avarii semnificative, însă evenimentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea la frontiera estică a Uniunii Europene.

Dronă prăbușită la o centrală electrică din Estonia

Potrivit Serviciului Intern de Securitate din Estonia, citat de radiodifuzorul public ERR, incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții. O dronă „a intrat în spațiul aerian estonian din Rusia și s-a izbit de un coș de fum al unei centrale electrice locale”.

Autoritățile au precizat că, în urma impactului, nu au existat persoane rănite și nici pagube materiale semnificative la nivelul centralei. Cu toate acestea, cazul este analizat în contextul tensiunilor regionale și al riscurilor crescute generate de conflictul din Ucraina.

Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren
Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Zeci de persoane evacuate, două victime asistate medical
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Zeci de persoane evacuate, două victime asistate medical

Originea exactă a dronei nu a fost stabilită până în acest moment. Oficialii nu au oferit detalii suplimentare privind tipul aparatului sau scopul acestuia.

Incursiuni similare raportate în Letonia

În același interval de timp, autoritățile din Letonia au anunțat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Conform informațiilor oficiale, „una dintre drone a venit din Rusia, iar cea de-a doua din Belarus”.

Nu au fost comunicate informații privind eventuale pagube sau locațiile exacte unde au fost detectate aceste drone. Ca și în cazul Estoniei, nu este clar de unde au fost lansate aparatele sau dacă acestea aveau o misiune specifică.

Evenimentele din cele două state baltice au fost raportate aproape simultan, ceea ce a atras atenția asupra unei posibile legături între incidente, însă autoritățile nu au confirmat o coordonare între acestea.

Context regional tensionat în zona Mării Baltice

Incidentele au avut loc în același timp cu un atac cu drone atribuit Ucrainei asupra unor facilități petroliere din Rusia. Potrivit informațiilor disponibile, un atac aerian a provocat incendii la instalații petroliere din portul Ust-Luga, situat la Marea Baltică.

drona Rusia / sursa foto: captură video

Portul Ust-Luga reprezintă un important hub de export pentru petrolul rusesc și se află la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Estonia. „Un atac cu drone ucrainene a declanșat un incendiu la facilități petroliere din portul rusesc Ust-Luga”, se arată în informațiile citate.

Nu este clar dacă există o legătură directă între atacul asupra infrastructurii rusești și dronele detectate în spațiile aeriene ale Estoniei și Letoniei. Autoritățile nu au confirmat o astfel de conexiune, iar investigațiile sunt în curs.

Investigații în desfășurare în Estonia și Letonia

Autoritățile din Estonia și Letonia continuă să analizeze circumstanțele acestor incidente, inclusiv posibila origine a dronelor și traiectoriile acestora. Lipsa unor informații clare privind proveniența aparatelor ridică dificultăți în stabilirea responsabilității.

De asemenea, instituțiile de securitate monitorizează situația pentru a preveni eventuale incidente similare în viitor. Evenimentele sunt tratate cu seriozitate, având în vedere proximitatea geografică față de zonele afectate de conflict.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:04 - De la căutare la conversație: eMAG lansează iZi, primul agent de shopping AI dezvoltat în România 
11:56 - Doliu în fotbal. Un jucător de 18 ani a murit după ce s-a prăbușit pe teren
11:51 - Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Bacău. Zeci de persoane evacuate, două victime asistate medical
11:46 - PSD vrea reducerea accizelor la carburanți și atacă din nou Guvernul
11:42 - AKCENT revine pe scena Sălii Palatului cu o producție specială, pe 24 octombrie
11:32 - O dronă din Rusia a lovit o centrală din Estonia. Alertă de securitate în NATO

HAI România!

Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore
Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore
Frontul nevăzut din Iran
Frontul nevăzut din Iran
Gabriel Păun, cel mai hăituit activist de Mediu: Număr oasele pe care le mai am nerupte
Gabriel Păun, cel mai hăituit activist de Mediu: Număr oasele pe care le mai am nerupte

Proiecte speciale