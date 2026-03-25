O dronă din Rusia a lovit o centrală din Estonia. Alertă de securitate în NATO

Un incident de securitate aeriană a fost semnalat în dimineața zilei de miercuri în regiunea baltică, după ce o dronă a pătruns în Estonia dinspre Rusia și a lovit infrastructura unei centrale electrice locale, potrivit Reuters.

Autoritățile estoniene au confirmat că nu au fost înregistrate victime sau avarii semnificative, însă evenimentul ridică noi semne de întrebare privind securitatea la frontiera estică a Uniunii Europene.

Potrivit Serviciului Intern de Securitate din Estonia, citat de radiodifuzorul public ERR, incidentul a avut loc în primele ore ale dimineții. O dronă „a intrat în spațiul aerian estonian din Rusia și s-a izbit de un coș de fum al unei centrale electrice locale”.

Autoritățile au precizat că, în urma impactului, nu au existat persoane rănite și nici pagube materiale semnificative la nivelul centralei. Cu toate acestea, cazul este analizat în contextul tensiunilor regionale și al riscurilor crescute generate de conflictul din Ucraina.

Originea exactă a dronei nu a fost stabilită până în acest moment. Oficialii nu au oferit detalii suplimentare privind tipul aparatului sau scopul acestuia.

În același interval de timp, autoritățile din Letonia au anunțat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării. Conform informațiilor oficiale, „una dintre drone a venit din Rusia, iar cea de-a doua din Belarus”.

Nu au fost comunicate informații privind eventuale pagube sau locațiile exacte unde au fost detectate aceste drone. Ca și în cazul Estoniei, nu este clar de unde au fost lansate aparatele sau dacă acestea aveau o misiune specifică.

Evenimentele din cele două state baltice au fost raportate aproape simultan, ceea ce a atras atenția asupra unei posibile legături între incidente, însă autoritățile nu au confirmat o coordonare între acestea.

Incidentele au avut loc în același timp cu un atac cu drone atribuit Ucrainei asupra unor facilități petroliere din Rusia. Potrivit informațiilor disponibile, un atac aerian a provocat incendii la instalații petroliere din portul Ust-Luga, situat la Marea Baltică.

Portul Ust-Luga reprezintă un important hub de export pentru petrolul rusesc și se află la aproximativ 25 de kilometri de granița cu Estonia. „Un atac cu drone ucrainene a declanșat un incendiu la facilități petroliere din portul rusesc Ust-Luga”, se arată în informațiile citate.

Nu este clar dacă există o legătură directă între atacul asupra infrastructurii rusești și dronele detectate în spațiile aeriene ale Estoniei și Letoniei. Autoritățile nu au confirmat o astfel de conexiune, iar investigațiile sunt în curs.

Autoritățile din Estonia și Letonia continuă să analizeze circumstanțele acestor incidente, inclusiv posibila origine a dronelor și traiectoriile acestora. Lipsa unor informații clare privind proveniența aparatelor ridică dificultăți în stabilirea responsabilității.

De asemenea, instituțiile de securitate monitorizează situația pentru a preveni eventuale incidente similare în viitor. Evenimentele sunt tratate cu seriozitate, având în vedere proximitatea geografică față de zonele afectate de conflict.