Drona militară ucraineană „Bucha”, capabilă să atace în roi

Compania ucraineană UFORCE a anunțat lansarea unei noi drone de atac, denumită „Bucha”, proiectată pentru a funcționa în modul „swarm”, adică în roiuri. Această tehnologie îi permite dispozitivului să coordoneze atacuri simultane, sporind eficiența și complexitatea misiunilor tactice, informează united24media.

Mai exact, compania ucraineană specializată în tehnologie de apărare, UFORCE, a prezentat public o dronă sinucigașă denumită „Bucha”. Noul aparat are capacitatea de a lovi ținte situate la distanțe de până la 200 de kilometri. Lansarea a avut loc la târgul „Arsenal of Talents”, un eveniment dedicat oportunităților de carieră în domeniul tehnologiilor de apărare.

Potrivit reprezentanților companiei, „Bucha” este capabilă să execute lovituri precise asupra țintelor multiple, datorită sistemelor de navigație avansate și a inteligenței integrate care îi permit să reacționeze în timp real la schimbările din teren. Această abordare marchează un pas semnificativ în dezvoltarea dronelor militare ucrainene, orientate către operarea în grupuri sincronizate.

Un inginer de la UFORCE a explicat pentru publicația Militarnyi că dronele Bucha sunt echipate pentru a folosi diverse canale de comunicare, adaptate diferitelor sectoare de pe linia întâi, inclusiv rețeaua Starlink. Sistemul permite lansarea dronelor în grupuri, care își coordonează mișcările printr-o rețea mesh.

În acest aranjament, o dronă din roi poate fi echipată cu o baterie suplimentară ce funcționează ca repetitor de semnal, asigurând transmiterea continuă a comenzilor către dronele de atac active.

Spre deosebire de lansatoarele pneumatice tradiționale, modelul Bucha folosește o șină de ghidare compactă și o încărcătură de pulbere de pornire pentru decolare.

„Se preconizează utilizarea unui lansator, iar patru drone sunt deja pregătite. Ele pot fi lansate una după alta, la intervale stabilite”, a explicat reprezentantul companiei pentru Militarnyi.

El a adăugat că sistemul permite controlul atât de către un singur pilot, cât și de un grup de operatori: „Mai multe drone sunt lansate, iar apoi operatorii se conectează pe rând la ele pentru a le controla”.

O dronă cu o autonomie de 200 de kilometri, echipată cu un focos de 5,5 kilograme, se află în prezent în faza de ajustări tehnice pentru zbor înainte de a fi testată în condiții de luptă. Costul estimat al fiecărei unități variază între 10.000 și 12.000 de dolari, în funcție de echipamentele de comunicații instalate.

În paralel, UFORCE a confirmat că o versiune mai compactă, deja testată în teatrele de luptă, dispune de o autonomie între 100 și 120 de kilometri și un focos de 3,5 kilograme, fiind deja în producție de pre-serie.

Compania ucraineană, care anterior atinsese o evaluare de peste 1 miliard de dolari după ce a atras 50 de milioane de dolari de la investitori precum Shield Capital și Lakestar, a devenit prima companie unicorn din sectorul tehnologiei de apărare din Ucraina. UFORCE reunește nouă întreprinderi locale de apărare și produce o gamă variată de sisteme fără pilot testate în condiții reale, inclusiv drona maritimă MAGURA, considerată un succes notabil.

Directorul general, Oleg Rogynsky, a subliniat că tehnologia companiei este proiectată pentru operațiuni reale de luptă, oferind aliaților Ucrainei informații operaționale valoroase în situații în care armele occidentale scumpe au dat greș.