SUA au dezvoltat o dronă ieftină, inspirată de modelul iranian Shahed-136, proiectată pentru lovituri kamikaze

SUA încep să utilizeze drona de atac FLM-136 LUCAS, inspirată de modelul iranian Shahed-136, într-un efort de a produce în masă vehicule aeriene ieftine pentru conflictele viitoare, relatează euronews.com.

Iranul a dezvoltat Shahed-136, o dronă de atac proiectată pentru lovituri kamikaze, care poate fi transportată chiar și într-un camion. Vehiculul aerian fără pilot a fost creat în 2016 de compania Shahed Aviation Industries.

Costul unei unități variază între 20.000 și 50.000 de dolari, mult mai puțin decât rachetele Patriot necesare pentru interceptarea acesteia, care se ridică la aproximativ 4 milioane de dolari fiecare. Această diferență de cost generează un dezechilibru economic semnificativ pe câmpul de luptă.

Pentru a contracara eficiența dronelor iraniene, companii americane au început să creeze modele similare, cu costuri reduse. Printre acestea se află FLM-136 LUCAS, realizată de firma SpektreWorks din Arizona și prezentată public pentru prima dată anul trecut. Drona are aproximativ 3 metri lungime și o anvergură de 2,5 metri. Este mult mai ușoară decât Shahed, cu o greutate de circa 81 de kilograme, ceea ce limitează încărcătura explozivă la 18 kilograme, comparativ cu 50 de kilograme pentru modelul iranian.

FLM-136 poate zbura până la șase ore pe distanțe de aproximativ 444 mile marine, la altitudini de până la 4.500 de metri. Este propulsată de un motor cu combustie internă și atinge viteze de până la 200 km/h.

Unități ale Comandamentului Central al SUA au început să utilizeze dronele LUCAS pentru atacuri de tip „one-way”, similare cu cele realizate de Shahed-136. Pentagonul consideră că producția în masă de drone ieftine este esențială pentru conflictele viitoare. În 2025, Departamentul Apărării a solicitat industriei americane să livreze rapid aproximativ 300.000 de drone pentru a crește capacitatea militară în acest domeniu.

Oficialii americani susțin că această strategie poate diminua avantajul pe care Iranul l-a obținut în ultimii ani prin utilizarea pe scară largă a dronelor ieftine.