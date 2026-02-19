Un propagandist al lui Putin amenință, din nou, Marea Britanie

Dmitri Rogozin, fost vicepremier al Rusiei și director al agenției spațiale de stat, a transmis un avertisment potrivit căruia mai multe obiective din Marea Britanie asociate domeniului apărării ar putea deveni ținte ale Kremlinului, informează thelondoneconomic.com.

Dmitri Rogozin a stârnit îngrijorare după ce a publicat o hartă care indică peste 20 de obiective strategice dinRegatul Unit, considerate de Moscova drept ținte prioritare în eventualitatea unei confruntări. Documentul, prezentat ca un avertisment, include situri militare și industriale din toate cele patru națiuni britanice, fără a oferi însă coordonate sau detalii precise despre amplasamente.

Demersul fostului vicepremier rus este interpretat drept un nou mesaj dur transmis de la Kremlin, într-un context deja tensionat între Londra și Moscova. Publicarea hărții amplifică retorica ostilă și sugerează o escaladare la nivel declarativ a amenințărilor reciproce.

Reacția vine la câteva luni după declarațiile fostului ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, care în octombrie anul trecut susținea că Crimeea ar trebui transformată într-un teritoriu „nelocuibil și neviabil” pentru Rusia.

Oficialul britanic afirma că, deși o invazie directă a peninsulei ar fi extrem de dificilă, Ucraina ar putea exercita o presiune constantă pentru a izola și slăbi controlul rus asupra regiunii. Schimbul de declarații reflectă o retorică tot mai dură între cele două părți, pe fondul războiului din Ucraina și al sprijinului militar acordat Kievului de către Londra.

Un nou schimb de replici tensionate între Moscova și Londra a izbucnit după declarațiile fostului ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, privind strategia Occidentului în războiul din Ucraina.

Replica nu a întârziat să apară. Fostul șef al agenției spațiale ruse și actual oficial rus, Dmitri Rogozin, a reacționat publicând o hartă și ironizând declarațiile britanicului.

„Ceea ce un ministru sobru are în minte, un fost ministru are pe limbă”, a comentat el, sugerând că Wallace ar fi spus cu voce tare ceea ce liderii occidentali ar gândi în privat.

Rogozin a adăugat că este „util” ca astfel de poziții să fie exprimate deschis, mai ales pentru cei care încă mai cred într-o posibilă pace cu „agresorii imperialiști”.

Într-un registru și mai dur, oficialul rus a transmis un avertisment către elitele economice din Rusia, sfătuindu-le să nu își mai trimită copiii la studii în Marea Britanie, pe care a descris-o drept un loc „extrem de periculos”.

Mesajul a fost amplificat de cunoscutul prezentator al postului de stat rus Vladimir Soloviov, una dintre vocile proeminente ale propagandei Kremlinului. Acesta a susținut că Rogozin a publicat o listă cu posibile ținte din Regatul Unit care ar putea fi lovite primele în cazul unei escaladări, avertizând că „idioții vor primi ce li se cuvine”.

Soloviov l-a atacat direct pe Wallace, pe care l-a descris drept „un nimeni” și „un nemernic care și-a pierdut postul”, acuzându-l că încearcă să dicteze Rusiei cum ar trebui să acționeze.

În aceeași intervenție televizată, realizatorul a mers până la a amenința cu utilizarea dronei nucleare subacvatice ruse „Poseidon” împotriva Regatului Unit, într-un scenariu apocaliptic.

În stilul său caracteristic, Soloviov a continuat atacul la persoană, susținând că Wallace nu ar ține cont de viețile locuitorilor Crimeei și că și-ar fi compromis definitiv cariera politică. El a amintit și de ambițiile fostului ministru britanic de a ajunge la conducerea NATO, afirmând că acestea ar fi fost respinse inclusiv de liderii occidentali.

Schimbul de declarații reflectă escaladarea retoricii dintre Moscova și Londra, într-un context deja marcat de tensiuni profunde pe fondul războiului din Ucraina și al sprijinului militar acordat de Occident Kievului.

Industria britanică de apărare se află în centrul unei ample rețele de companii și facilități strategice, răspândite în mai multe orașe din Regatul Unit. Așa-numita „listă neagră” reunește nume grele din domeniul aerospațial, naval și al tehnologiilor militare, alături de localitățile în care acestea operează.

În Glasgow, prezența industrială este dominată de gigantul BAE Systems, alături de Rolls-Royce și Thales. Mai la vest, în Belfast, șantierul naval Harland & Wolff funcționează în paralel cu Spirit AeroSystems și aceeași Thales, consolidând profilul strategic al regiunii.

În localitatea Fivemiletown își are baza compania Cooneen Defence, în timp ce Barrow-in-Furness rămâne un bastion al BAE Systems, cunoscut pentru construcția de submarine. La Bolton activează producătorul de rachete MBDA, iar în Telford funcționează RBSL.

Zona de testare din Aberporth este asociată cu QinetiQ, iar în Merthyr Tydfil, la unitatea Tekever, este prezentă General Dynamics. Tot în rețeaua industrială se regăsește și fabrica din Glascoed, operată de BAE Systems.

Un pol major al industriei este Bristol, unde activează companii precum Airbus, GKN Aerospace, Leonardo, MBDA, QinetiQ și Rolls-Royce. În sud-vest, baza navală HMNB Devonport este administrată de Babcock International.

În Yeovil operează Leonardo, iar la Aldermaston se află instalațiile AWE. Capitala, Londra, găzduiește firme precum Helsing și Palantir Technologies.

În Stevenage își desfășoară activitatea Airbus și MBDA, în timp ce la Ampthill este prezent Lockheed Martin. Orașul Derby rămâne un centru important pentru Rolls-Royce, iar Sheffield este asociat tradițional cu maeștrii forjari din industrie.

În nord-vest, la Warton și Samlesbury, BAE Systems deține facilități esențiale pentru aviația militară. În Newton Aycliffe activează compania Octric Semiconductors, iar în regiunea Tyne and Wear sunt prezente atât BAE Systems, cât și Leonardo.

De asemenea, Scoția rămâne un punct cheie pe hartă: în Edinburgh funcționează Leonardo, iar la Rosyth sunt active Babcock International și QinetiQ.