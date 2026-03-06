Țoiu revine cu noi explicații, după scandalul Ponta: Informația că o minoră a fost dată jos din avion este falsă

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care a încercat să explice situația apărută în spațiul public în legătură cu operațiunile de repatriere ale românilor din Orientul Mijlociu. Postarea vine după ce au apărut acuzații potrivit cărora fiica fostului premier Victor Ponta ar fi fost exclusă dintr-un transport de evacuare organizat de statul român.

În mesajul public, șefa diplomației române respinge aceste afirmații și susține că procedurile Ministerului Afacerilor Externe au fost respectate în cadrul operațiunilor de repatriere.

Ministrul a început explicațiile subliniind că România a organizat o serie de acțiuni pentru repatrierea cetățenilor aflați în regiune, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Potrivit acesteia, transportul face parte dintr-o serie de acțiuni menite să aducă acasă românii aflați în zone afectate de conflict.

„Cu acest zbor, numărul de cetățeni care s-au întors în România din Orientul Mijlociu a depășit borna de 1.000 de persoane. Zborul Muscat-Otopeni care a aterizat azi a fost complet ocupat pe locurile destinate României”, a transmis ministrul, adăugând că informațiile potrivit cărora ar fi existat locuri libere sunt „false”.

Cea mai sensibilă parte a mesajului se referă la cazul unei adolescente despre care s-a afirmat că ar fi fost exclusă din operațiunea de evacuare. Oana Țoiu a susținut că în evidențele oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe nu a fost identificată o solicitare de asistență transmisă prin canalele oficiale.

„Cetățenii români s-au înregistrat în prealabil în bazele de date anunțate de Ministerul Afacerilor Externe de la începutul crizei și la adresa de mail oficială a consulatului. Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită”, a scris ministrul.

Totuși, în același mesaj apare și o referire la faptul că autoritățile consulare ar fi avut cunoștință de existența cazului.

„Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite”, a precizat Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a respins ferm afirmațiile potrivit cărora un minor ar fi fost scos din transportul de evacuare organizat de statul român.

„Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare”, a scris Oana Țoiu.

În același timp, declarația răspunde unei situații diferite de cea invocată în spațiul public, unde s-a susținut că adolescenta nu ar fi fost inclusă pe lista de evacuare sau în transportul către zbor.

În mesajul publicat pe Facebook, Oana Țoiu a insistat că nu a intervenit în stabilirea pasagerilor pentru cursa de evacuare.

„Nu am cerut modificarea niciuneia dintre deciziile anterioare de alocare și nici nu am pus nicio întrebare ce implică nume și prenume ale pasagerilor sau nume și prenume ale părinților acestora”, a transmis ministrul.

Ea a explicat că a cerut doar verificări generale privind situațiile vulnerabile semnalate în teren.

„Am întrebat însă dacă echipa din teren a reușit să includă pe toată lumea din criteriile stabilite, dacă a reușit să sune la toate cazurile medicale semnalate și dacă mai avem cunoștință despre alte grupuri de copii”, a precizat ministrul.

Oana Țoiu a subliniat că evacuările sunt organizate pe baza unor reguli procedurale și nu prin decizii individuale.

„Trebuie să se asigure că regulile stabilite și deciziile comunicate anterior în cadrele oficiale sunt respectate, căci încrederea cetățenilor este vitală într-o situație de criză”, a transmis ministrul.

În acest context, responsabilitatea stabilirii listelor ar reveni procedurilor și echipelor consulare implicate în operațiune. În finalul mesajului, șefa diplomației române a afirmat că persoana invocată în spațiul public ar fi avut și alte posibilități de a reveni în țară.

„Zborul de evacuare gratuit nu a avut modificări, din informațiile pe care le am, față de confirmările formale realizate de consulat, iar minora neînsoțită a avut la dispoziție încă de ieri opțiuni sigure de repatriere”, a scris Oana Țoiu.