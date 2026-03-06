Nicușor Dan, despre cazul fiicei lui Victor Ponta, Irina: E o discuție foarte lungă

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu are încă toate informațiile despre cazul fiicei lui Victor Ponta, Irina, motiv pentru care nu-și poate expune părerea.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că nu deține încă toate datele referitoare la cazul Irinei Ponta, în contextul discuțiilor apărute după operațiunea de repatriere a unor cetățeni români din Orientul Mijlociu.

Întrebat în fața Palatului Cotroceni dacă Ministerul Afacerilor Externe a gestionat corect situația repatrierilor, inclusiv în cazul fiicei fostului premier Victor Ponta, șeful statului a răspuns că analiza trebuie făcută în ansamblu.

„Pe cazul acesta încă nu am toate informațiile. Pe cazul general, e o discuție foarte lungă cu toate constrângerile care au venit”, a afirmat președintele.

Declarația vine pe fondul unei controverse publice legate de modul în care autoritățile au stabilit lista persoanelor evacuate din regiune.

În paralel cu reacția președintelui, Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta, a anunțat joi seară că va depune plângere penală împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu.

Sârbu a afirmat că fiica sa, Irina Ponta, în vârstă de 17 ani și 11 luni, nu a fost inclusă pe lista pasagerilor care au fost repatriați joi din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit acesteia, tânăra se afla în Emirate pentru un interviu la o universitate din Abu Dhabi, după ce aplicase într-un program academic și fusese selectată pentru etapa de selecție.

Sârbu a susținut că explicația primită ar fi fost legată de o problemă de imagine. „Mi s-a dat această explicație pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine și nu se poate urca în acel avion”, a declarat ea.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au respins însă acuzațiile și au oferit o altă explicație privind situația.

Purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe al României, Andrei Țărnea, a precizat că Irina Ponta nu figura în sistemul consular utilizat pentru gestionarea situațiilor de criză.

Potrivit acestuia, în lipsa unei înregistrări oficiale sau a unei solicitări de sprijin, autoritățile nu pot include persoane pe listele prioritare pentru repatriere.

„Nu poți să chemi pe o listă prioritară persoane care nu apar înregistrate ca având o solicitare”, a declarat reprezentantul MAE.

Acesta a adăugat că, în cadrul operațiunii de repatriere, niciun minor nu a fost lăsat fără sprijin și că nu a existat situația în care persoane să fie coborâte din autocare sau abandonate în timpul procedurilor de evacuare.