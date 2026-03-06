Scandalul în care e implicată fiica lui Victor Ponta ajunge la DNA. Oana Țoiu, acuzată de abuz în serviciu

Avocatul Tudor Dobrescu a depus un denunț la Direcția Națională Anticorupție în legătură cu situația fiicei minore a lui Victor Ponta, care ar fi rămas în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul la o operațiune de repatriere organizată de autoritățile române. Sesizarea îi vizează pe ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și pe consulul general al României la Dubai.

Avocatul Tudor Dobrescu a depus vineri un denunț la DNA care îi vizează pe ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și pe consulul general al României la Dubai, Viorel Richard Badea. Potrivit documentului citat de Gândul, cei doi sunt acuzați de abuz în serviciu și de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

Sesizarea se referă la situația unei adolescente de 17 ani, fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, despre care familia susține că ar fi fost împiedicată să urce într-un mijloc de transport care ducea cetățenii români spre aeroport pentru repatriere. Tot vineri, Partidul Naționalist Reformarea României (PNRR), condus de Cristian Popescu Piedone, a anunțat că a depus la rândul său o plângere penală la DNA împotriva ministrei de Externe.

În același timp, fosta soție a lui Victor Ponta a anunțat joi seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că va depune o plângere penală împotriva Oanei Țoiu, acuzând-o că ar fi blocat repatrierea fiicei sale.

Ministerul Afacerilor Externe respinge acuzațiile și susține că numele adolescentei nu figura în evidențele consulare sau în sistemele utilizate pentru gestionarea situațiilor de criză. Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că tânăra nu apare în baza de date a instituției.

„Doamna de care vorbiţi dumneavoastră nu apare în evidenţele consulare, deci nu apare în sistemul gestionat de Ministerul Afacerilor Externe pentru gestionarea acestor situaţii de criză. Numele doamnei sau cetăţeanului de care faceţi dvs referinţă nu apare în sistem şi deci, neapărând în sistem, nu putea să fie pe nicio listă”, a precizat purătorul de cuvânt al MAE.

Acesta a mai spus că nu a existat situația în care un minor să fie scos dintr-un mijloc de transport sau eliminat de pe lista de repatriere: „Sunt mii şi sute de alţi copii care au rămas acolo. Nu a fost lăsat niciun minor. În niciun consulat al României, de niciunde în lume, în condiţii normale sau în condiţii de situaţie specială, niciun minor nu este lăsat acolo sau singur. Niciun minor. Afirmaţia dumneavoastră este factual eronată”, a mai spus Ţărnea.

Oficialul MAE a reiterat că informațiile instituției nu confirmă acuzațiile formulate.

„Nu ştiu la ce declaraţii faceţi referinţă. V-am spus că niciun cetăţean român, niciun cetăţean român minor nu a fost lăsat singur (…) Eu vă spun care sunt informaţiile oficiale al Ministerului de Externe pe baza tuturor documentelor pe care le am luat dispoziţie. Documentul cel mai important în acest sens este e-consulat. În e-consulat, nu există pe nicio dată, în niciuna dintre zilele din această criză, o intrare care să se refere la această persoană”, a completat Andrei Ţărnea.

Victor Ponta susține că decizia de a nu o include pe fiica sa în operațiunea de repatriere ar fi fost luată direct de ministrul Afacerilor Externe.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o „vulnerabilitate” și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a spus Ponta.

La rândul său, Daciana Sârbu a declarat pentru Antena 3 că adolescenta ar fi fost coborâtă din autocarul care transporta pasagerii din Dubai către Oman, de unde urma să plece zborul spre Europa.

Potrivit acesteia, fiicei sale i s-ar fi transmis că este considerată „o vulnerabilitate” din cauza numelui pe care îl poartă.