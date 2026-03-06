CNCD, prima reacție după ce fiica lui Victor Ponta a fost blocată în Dubai. Ce presupune “principiul inversării sarcinii probei”

Irina, fiica lui Victor Ponta, a fost blocată la consulatul din Dubai înainte de a se îmbarca spre România, iar Cristian Jura, membru al CNCD, explică, pentru gandul.ro, principiul inversării sarcinii probei, conform căruia autoritatea acuzată de discriminare trebuie să demonstreze că nu a încălcat principiul egalității de tratament.

Irina, fiica fostului premier Victor Ponta, a întâmpinat probleme în călătoria sa din Orientul Mijlociu către România. Adolescenta, care studiază la Abu Dhabi, trebuia să ajungă în țară din Oman, cu un avion comercial Fly Dubai.

Însă, la consulatul României din Dubai, Irina a aflat că nu poate urca în autocar, situație pe care fostul premier o atribuie unui ordin direct dat de Oana Țoiu. În cele din urmă, vineri, 5 martie 2026, fata lui Victor Ponta a ajuns în România cu o cursă Fly Dubai. În ciuda deblocării situației, incidentul a generat un scandal amplu în mediul politic și public.

Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a explicat că situația Irinei Ponta ridică „o prezumție simplă de discriminare”. Jura subliniază că, în astfel de cazuri, cel acuzat de discriminare trebuie să demonstreze că este nevinovat.

„Am văzut în presă Dacianei Sârbu, răspunsul din partea MAE, și - în acest moment - ne aflăm în fața unei prezumții simple de discriminare, o prezumție simplă care pleacă tocmai de la declarațiile amintite mai sus. Mai simplu, cineva se plânge că a fost discriminat. Faptul că s-a produs o discriminare poate fi constatat doar de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării sau de instanța de judecată”, a declarat Cristian Jura.

El a explicat că, potrivit OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, art. 20 alin. 6, persoana împotriva căreia se formulează sesizarea are sarcina de a dovedi că nu a avut loc o încălcare a principiului egalității de tratament. „Este vorba despre principiul inversării sarcinii probei - cel acuzat de discriminare trebuie să dovedească că nu a discriminat”, a mai precizat Jura.

Cristian Jura a menționat că, deși CNCD ar putea să se autosesizeze în acest caz, instituția nu funcționează în prezent. Mandatele membrilor s-au încheiat la 31 decembrie 2025, inclusiv mandatul său. Procedura de numire a noilor membri este în desfășurare, iar săptămâna viitoare, marți, va avea loc votul în plen pentru desemnarea noului Colegiu Director al CNCD.

„MAE va trebui să producă probe că nu s-a produs discriminarea, nu Victor Ponta sau Daciana Sârbu. Că avionul a fost plin etc. Aici se inversează probatoriul. În mod normal, dacă eu declar ceva, trebuie să și dovedesc. În cazurile de discriminare, sarcina probei se inversează și cel acuzat de discriminare trebuie să dovedească faptul că nu a discriminat”, a explicat Jura.

Victor Ponta a acuzat-o, joi, pe Oana Țoiu că s-a implicat personal ca fiica sa, Irina, să nu fie inclusă pe lista cetățenilor români aduși în țară cu zborurile puse la dispoziție de stat.

„Da, a dat-o doamna Țoiu jos din avionul care aducea români pe fiica mea minoră, Irina. Irina nu era în vacanță, ci la New York University din Abu Dhabi. A sunat ea personal la consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul spre București, deși e minoră și este singură acolo. A țipat la consul că fata e o ‘vulnerabilitate’ și că îi interzice să o urce în avion! Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”, a spus Ponta, potrivit Cotidianul.

Explicația a fost întărită de fosta lui soție, Daciana Sârbu. „Avionul are 190 de locuri, înțeleg că sunt 28 de copii, nu știu ce s-a intâmplat, decât că am fost anunțată că nu mai pleacă. Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate pentru că are acest nume”, a spus mama Irinei, care a anunțat că îi va face plângere penală Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu.