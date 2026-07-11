Militarii români revin în centrul atenției internaționale la Paris, cu ocazia festivităților dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Un detașament de onoare din cadrul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” va reprezenta țara noastră la celebra paradă militară care are loc în fiecare an pe bulevardul Champs-Élysées, conform informațiilor oficiale oferite sâmbătă de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Pregătirile pentru acest eveniment de mare anvergură au intrat deja în linie dreaptă în capitala Franței, unde militarii noștri își pun la punct ultimele detalii tehnice alături de partenerii strategici.

Militarii români au început deja antrenamentele pe teritoriu francez pentru ca defilarea din data de 14 iulie să se desfășoare în condiții impecabile. Conducerea acestui grup select a fost încredințată unui ofițer cu experiență în organizarea ceremoniilor de stat.

„În perioada 7–12 iulie 2026, militarii români participă la programul de pregătire organizat de autorităţile franceze în vederea desfăşurării ceremoniei militare din 14 iulie. Detaşamentul de onoare este comandat de maiorul Valentin Stan, locţiitorul comandantului Batalionului 2 Ceremoniale, Onoruri Militare şi Intervenţie din cadrul Brigăzii 30 Gardă «Mihai Viteazul»”, a transmis, sâmbătă, Ministerul Apărării.

Prezența militarilor de la Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” pe bulevardul Champs-Élysées marchează o revenire importantă, având în vedere că ultima lor participare la evenimentul din capitala Franței s-a înregistrat în anul 2022.

Relațiile diplomatice și militare dintre cele două țări sunt caracterizate printr-o dinamică excelentă și prin acțiuni de reciprocitate care întăresc legăturile istorice. În acest sens, trupele franceze au fost prezente în mod constant la evenimentele similare organizate în România. În ultimii ani, soldații din Hexagon au defilat la Parada Militară Națională de la București cu ocazia Zilei Naționale de la 1 Decembrie, reflectând legăturile strânse dintre cele două armate.

„Cooperarea româno-franceză în domeniul apărării reprezintă unul dintre pilonii Parteneriatului Strategic dintre cele douǎ state. Franţa este naţiunea-cadru a Grupului de Luptă NATO desfăşurat la Cincu, având o contribuţie esenţială la consolidarea posturii de descurajare şi apărare pe Flancul Estic al Alianţei. Totodată, colaborarea româno-francezǎ are o tradiţie îndelungată în domeniul industriei aeronautice, prin parteneriatul dintre Airbus Helicopters şi IAR Ghimbav, iar în prezent este consolidată prin proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.

Colaborarea strânsă dintre București și Paris se concretizează și prin achiziții majore de echipamente, menite să modernizeze tehnica de luptă a Armatei României și să sprijine industria autohtonă prin transfer de tehnologie.

Proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE includ achiziția la comun a sistemelor portabile de apărare antiaeriană MISTRAL. De asemenea, agenda comună cuprinde programele referitoare la elicopterele multirol H225M și la sistemele radar avansate geproduse de gigantul Thales. Aceste inițiative aduc un plus de securitate și contribuie în mod direct la dezvoltarea industriei naționale de apărare prin implicarea activă a operatorilor economici din România.

Evenimentul de la Paris va beneficia și de o reprezentare diplomatică de top. La parada militară de pe Champs-Élysées va fi prezent și președintele Nicușor Dan, care va asista la ceremonii alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru.