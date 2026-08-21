România se pregătește pentru un nou episod de căldură extremă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările pentru următoarele zile, iar vineri temperaturile vor crește în aproape toate regiunile. Cea mai mare parte a țării se află sub Cod portocaliu de caniculă, în timp ce sud-estul Moldovei, o parte din Muntenia și Capitala sunt vizate de Cod galben.

Valul de căldură este valabil de vineri, de la ora 10.00, până luni, la aceeași oră. Potrivit meteorologilor, vineri va fi ziua cu cea mai mare intensitate a episodului de caniculă, în special în vestul și nord-vestul țării. Sâmbătă temperaturile vor rămâne ridicate, dar căldura va începe treptat să piardă din intensitate, iar duminică fenomenul se va concentra în special în sud și sud-est.

Maximele vor ajunge la 33-40 de grade, iar în unele zone din sud-vestul Olteniei pot fi atinse valori de 39-40 de grade. Nopțile vor fi, la rândul lor, foarte calde, cu minime care se vor situa în general între 19 și 22 de grade.

Avertizarea Cod galben emisă pentru intervalul vineri, ora 10.00 – sâmbătă, ora 10.00 vizează județele Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ilfov, Ialomița, Călărași și municipiul București.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime de 34-37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Izolat, minimele nocturne vor ajunge în jurul valorii de 20 de grade.

În același timp, cea mai mare parte a restului țării intră sub Cod portocaliu, cu excepția județelor Tulcea și Constanța. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Moldovei și sud-vestul Munteniei sunt așteptate maxime de 35-38 de grade, iar în sudul și sud-vestul Olteniei pot fi atinse, izolat, 39-40 de grade.

Pentru sâmbătă, ANM a emis o nouă avertizare Cod galben, valabilă în aproape toată țara, Tulcea și Constanța fiind exceptate. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 33-37 de grade, iar în Câmpia Română disconfortul termic va fi ridicat.

Codul portocaliu va fi valabil în Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași. Aici sunt prognozate maxime de 35-37 de grade, iar în sudul județelor Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman se pot atinge 38 de grade.

În același timp, instabilitatea atmosferică va crește. Sâmbătă sunt posibile furtuni în zona montană și, local, în centrul, nordul și nord-estul țării. Duminică, fenomenele vor apărea pe arii mai restrânse la munte și în sud, dar și în alte regiuni.

Aversele pot fi torențiale și însoțite de descărcări electrice, vijelii și grindină. Rafalele de vânt pot ajunge la 50-55 km/h, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp.

Capitala va avea parte vineri de caniculă și disconfort termic ridicat. Maxima va ajunge la 37-38 de grade, în timp ce noaptea temperaturile vor coborî la 16-18 grade.

Sâmbătă, temperaturile vor scădea ușor, dar vremea va rămâne caniculară. Sunt prognozate 35-36 de grade, iar minima va ajunge la 19-21 de grade, ceea ce va caracteriza o noapte tropicală.

Duminică, căldura se menține, cu maxime de 35-36 de grade. Spre seară sunt posibile averse și descărcări electrice, iar vântul ar putea atinge temporar 40-45 km/h. Cantitățile de apă estimate sunt de 3-5 l/mp.