Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenționare Cod galben de inundații pentru râurile mici din județele Galați și Vaslui. Avertizarea hidrologică este valabilă până luni, la ora 12:00, iar ploile din ultimele ore și precipitațiile prognozate pot favoriza formarea viiturilor rapide. Meteorologii anunță o creștere treptată a temperaturilor în următoarele două zile, însă în estul și sud-estul țării vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei, potrivit informațiilor furnizate de autorități.

Hidrologii estimează că precipitațiile înregistrate în ultimele 24 de ore, cele prognozate și propagarea undelor de viitură pot duce la creșteri importante ale debitelor și nivelurilor râurilor.

În zonele vizate se pot produce scurgeri de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici. Aceste fenomene pot genera inundații locale și pot determina depășirea Cotelor de atenție.

Siret: afluenții de stânga aferenți sectorului situat în aval de stația hidrometrică Lungoci, în județul Galați.

Prut: afluenții aferenți sectorului situat în aval de stația hidrometrică Fălciu, în județele Vaslui și Galați.

Temperaturile cresc luni, dar estul țării rămâne mai rece

Luni, valorile termice vor crește față de ziua precedentă. În regiunile estice și sud-estice, temperaturile se vor menține însă sub mediile specifice perioadei, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de cele normale.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și ploi slabe, în special în estul, sud-estul țării și la munte. Cantitățile de apă estimate pentru aceste zone se situează între 2 și 5 litri pe metru pătrat.

În timpul nopții, precipitațiile vor apărea izolat în extremitatea de vest a țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, în general de 40–50 km/h, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 27–28 de grade în sudul Olteniei. Minimele se vor situa între 6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 15–16 grade pe litoral.

Marți, temperaturile vor continua să crească ușor și se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Pe timpul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe local la munte și izolat în regiunile estice și centrale. Cantitățile de apă estimate vor fi de 5–7 litri pe metru pătrat. Noaptea, cerul va deveni mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor varia între 20 de grade în Moldova și 29 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în zonele depresionare și 16 grade pe litoral.

Izolat, în special în zonele favorabile, se poate forma ceață.