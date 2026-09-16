Căpitanul naționalei de volei se retrage. Când va juca ultimul meci

Marian Bala, căpitanul naționalei masculine de volei a României, va juca miercuri seara, la Cluj-Napoca, pentru ultima dată în fața publicului din țară în tricoul primei reprezentative, a anunțat Federația Română de volei. La 36 de ani, extrema tricolorilor a decis să își încheie cariera internațională, iar partida cu Franța va marca despărțirea sa de suporteri.

România întâlnește Franța miercuri, de la ora 20.00, în ultimul meci din faza grupelor Campionatului European de volei masculin.

Partida de la Cluj-Napoca va avea însă o semnificație aparte pentru Marian Bala, căpitanul reprezentativei României.

Federația Română de Volei a anunțat că acesta va disputa în fața Franței ultima sa partidă pe teren propriu pentru echipa națională.

La 36 de ani, Marian Bala a decis să încheie cariera internațională sub tricolor.

Extrema a fost unul dintre jucătorii importanți ai naționalei României în ultimii ani și a purtat banderola de căpitan a reprezentativei.

Meciul cu Franța va reprezenta astfel ultima ocazie în care Marian Bala va evolua pentru România în fața propriilor suporteri.

„Va fi ultima partidă acasă, pentru căpitanul Marian Bala. La 36 de ani, extrema naționalei a decis să pună punct carierei internaționale sub tricolor”, a transmis Federația Română de Volei.

Partida va avea loc la Cluj-Napoca, iar Federația Română de Volei i-a îndemnat pe suporteri să fie prezenți în tribune pentru momentul în care căpitanul tricolorilor își va lua rămas-bun de la publicul din țară.

Naționala României intră în meciul cu Franța după ce și-a asigurat calificarea în optimile de finală ale Campionatului European.

Tricolorii au obținut calificarea după victoria înregistrată în fața Turciei.

Confruntarea cu Franța, campioana olimpică en-titre, reprezintă ultima partidă disputată de România în faza grupelor pe teren propriu.

După încheierea meciurilor de la Cluj-Napoca, naționala va pleca pentru partida din optimile de finală.

În următoarea fază a competiției, reprezentativa României va evolua la Sofia.

Adversara tricolorilor din optimile de finală va fi echipa care va încheia pe locul al doilea în Grupa B.

Până atunci, România mai are de disputat partida cu Franța, meci care va marca și ultima apariție pe teren propriu a lui Marian Bala în tricoul naționalei.