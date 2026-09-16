Româncă ucisă în Portugalia alături de partenerul ei

O româncă de 62 de ani și partenerul său, un cetățean francez în vârstă de 79 de ani, au fost găsiți morți pe proprietatea lor din Lagos, în Portugalia. Bărbatul de 45 de ani care lucra pentru cei doi ca îngrijitor a fost reținut pe 12 septembrie, fiind suspectat că i-ar fi ucis, le-ar fi ascuns cadavrele într-o cisternă și ar fi folosit substanțe chimice pentru a încerca să descompună trupurile.

Cele două victime locuiau de mai mulți ani în Portugalia și erau antreprenori în domeniul sănătății, potrivit informațiilor transmise de Poliția Judiciară și relatate de Diário de Notícias. Publicația portugheză POSTAL a relatat că femeia de 62 de ani era româncă, iar partenerul acesteia, în vârstă de 79 de ani, era cetățean francez.

Principalul suspect este bărbatul care lucra pentru cuplu ca îngrijitor. Acesta are 45 de ani și, potrivit POSTAL, este cetățean brazilian. Bărbatul a fost reținut pe 12 septembrie, în Lagos, cu sprijinul Gărzii Naționale Republicane.

Anchetatorii susțin că atacul ar fi avut loc chiar în locuința celor două victime. Românca și partenerul său ar fi fost loviți cu un obiect contondent, iar rănile suferite le-ar fi provocat moartea. Poliția Judiciară a transmis că faptele s-ar fi produs „într-un context de violență extremă”.

După atac, suspectul ar fi mutat cadavrele și le-ar fi introdus într-o cisternă cu apă aflată pe proprietatea celor doi. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi încercat astfel să ascundă trupurile victimelor.

El ar fi folosit ulterior și produse chimice, cu scopul de a accelera descompunerea cadavrelor.

Locul în care fuseseră ascunse trupurile și starea în care acestea se aflau au îngreunat intervenția autorităților. Poliția Judiciară a anunțat că recuperarea cadavrelor „a necesitat o intervenție îndelungată și complexă”.

La operațiune au participat și pompierii din Lagos, care au sprijinit autoritățile în scoaterea trupurilor din cisternă.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs dublul omor.

Motivul atacului nu a fost stabilit până în prezent. Atunci când a fost găsit de Garda Națională Republicană în apropierea proprietății, bărbatul avea asupra sa o sumă importantă de bani.

Polițiștii au descoperit asupra acestuia și mai multe obiecte de valoare despre care există suspiciunea că ar fi aparținut celor două victime.

Poliția Judiciară a anunțat că bărbatul nu avea „antecedente penale cunoscute”. Suspectul urmează să fie prezentat în fața unui judecător pentru primul interogatoriu, după care va fi stabilită măsura preventivă care va fi luată în cazul său.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care femeia româncă de 62 de ani și partenerul său francez de 79 de ani au fost uciși, precum și pentru clarificarea motivului crimei.