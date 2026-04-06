Alexandru Musi, ales Tricolorul lunii martie după o prestație de excepție

Alexandru Musi, ales Tricolorul lunii martie după o prestație de excepțieAlexandru Musi/ Sursa foto FRF
Căpitanul echipei naționale de tineret a României, Alexandru Musi, a fost desemnat „Tricolorul lunii martie” în urma voturilor acordate de fani prin aplicația oficială Tricolorii, anunță Federația Română de Fotbal.

Alexandru Musi, ales Tricolorul lunii martie

Musi a obținut 50% din totalul voturilor, după ce a reușit o dublă în meciul câștigat de România U21 împotriva reprezentativei din San Marino, inclusiv un gol spectaculos dintr-o lovitură liberă.

Pe locurile următoare s-au clasat Fernando Pellegrini, cu 19% din voturi, Ioan Vermeșan – 16,2% și Darius Tripon – 14,8%. Cei patru jucători nominalizați au reprezentat naționalele U21, U18 și U17, remarcându-se prin evoluții consistente și rezultate notabile în tricoul României.

Alexandru Musi

Musi a povestit despre sacrificiile părinților săi care i-au permis să urmeze o carieră în fotbal: „În primul rând, sacrificiul foarte mare a fost că au stat fără mine. M-au lăsat singur în țară. Știu că au suferit foarte mult deoarece m-au lăsat la 12 ani aici și au plecat în străinătate, la muncă. Când nu aveau bani de motorină sau ceva, băgau ultimul ban ca să pot ajunge la antrenament.”

A stat singur de la 12 ani

Fotbalistul a mai spus că a stat singur de la vârsta de 12 ani și că părinții lui au fost suferit enorm: „Sincer, eu eram mai copil, nu prea îmi dădeam seama. Stăteam cu băieții la cămin. Dar după ce au trecut anii, chiar mi-au spus și ei că au suferit foarte mult și doar vreau să le mulțumesc pentru toate sacrificiile pe care le-au făcut.”

Alexandru Musi, despre părinții lui

Musi a declarat că nu ar fi ajuns atât de departe fără părinții lui și că este recunoscător pentru tot ajutorul și susținerea primită: „Nu doar mama mea, ci și tatăl meu înseamnă totul pentru mine. Fără ei nu eram unde sunt acum. Orice jucător, fără părinți, nu ar fi putut ajunge atât de departe.”

De la începutul carierei, Alexandru Musi s-a dedicat exclusiv fotbalului. „N-a existat alt sport pentru mine, doar fotbalul. Nu m-am gândit niciodată să practic altceva”, a adăugat căpitanul naționalei U21.

