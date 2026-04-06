Etapa a 3-a din play-off și play-out în Superligă: Rezultate și clasamente actualizate

Meciurile din etapa a treia a fazelor play-off și play-out din Superliga de fotbal se dispută în perioada vineri - luni. În play-off, etapa a debutat sâmbătă, 4 aprilie, cu remiza dintre FC Argeș și Dinamo București, scor 1-1, pe Stadionul Orășenesc din Mioveni. Ricardo Matos a deschis scorul din penalty în minutul 44, iar Eddy Gnahore a egalat pentru Dinamo în minutul 76.

Duminică, 5 aprilie, FC Rapid București a fost învinsă pe teren propriu de Universitatea Cluj, scor 1-2, deși a condus la pauză. Cătălin Vulturar a marcat în minutul 20 pentru gazde, însă Oucasse Mendy a întors rezultatul în repriza a doua, cu goluri în minutele 66 și 83.

Etapa se încheie luni, 6 aprilie, cu meciul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, programat pe stadionul „Ion Oblemenco”, de la ora 20:30.

În play-out, etapa a început vineri, 3 aprilie, cu victoria spectaculoasă a celor de la FC Botoșani în fața FCSB, scor 3-2. După ce bucureștenii au condus prin golurile lui Darius Olaru și Florin Tănase, gazdele au revenit prin Hervin Ongenda (două goluri) și Sebastian Mailat. FCSB a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Mihai Lixandru, în minutul 88.

Sâmbătă, Oțelul Galați s-a impus cu 2-0 în fața lui Hermannstadt, prin golurile marcate de Joao Lameira (5) și Andrei Ciobanu (54).

Duminică, Farul Constanța a fost învinsă pe teren propriu de Unirea Slobozia, scor 0-1, unicul gol fiind înscris de Renato Espinosa în minutul 54.

Tot duminică, UTA Arad a obținut cea mai clară victorie a etapei, 5-1 cu Metaloglobus București. Dmitro Pospelov a reușit o dublă (27, 90+1), iar celelalte goluri au fost marcate de Flavius Iacob (44), Hakim Abdallah (62) și Marius Coman (82). Pentru oaspeți a înscris Yassine Zakir (84).

Etapa din play-out se încheie luni, 6 aprilie, cu partida Petrolul Ploiești – Csikszereda, de la ora 17:30.

În play-off, Universitatea Cluj ocupă primul loc, cu trei victorii din tot atâtea meciuri și 36 de puncte. Universitatea Craiova are 33 de puncte, iar Rapid București se află pe locul trei, cu 31 de puncte. CFR Cluj este pe poziția a patra, cu 30 de puncte, urmată de FC Argeș (29) și Dinamo București (27).

În play-out, UTA Arad a urcat pe primul loc, cu 28 de puncte. FCSB și FC Botoșani au câte 27 de puncte, iar Oțelul Galați ocupă locul patru, cu 24 de puncte. Farul Constanța este pe locul cinci, cu 23 de puncte.

La polul opus, Metaloglobus rămâne ultima clasată, cu 10 puncte, în timp ce Hermannstadt și Petrolul Ploiești continuă lupta pentru evitarea retrogradării.

La finalul sezonului, echipa clasată pe primul loc în play-off va merge în Liga Campionilor, iar locul doi va evolua în Conference League. Locul trei va disputa un baraj pentru cupele europene.

În play-out, ultimele două clasate retrogradează direct, iar echipele de pe locurile 7 și 8 vor juca baraj pentru menținerea în Superligă.