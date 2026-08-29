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Temperaturile urcă până la 36 de grade. Furtunile și vijeliile lovesc mai multe regiuni

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Temperaturile urcă până la 36 de grade. Furtunile și vijeliile lovesc mai multe regiuniFurtuna / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Bucureștiul va avea parte de un weekend călduros, cu temperaturi care vor ajunge duminică până la 31 de grade Celsius, în timp ce în vestul României maximele pot urca izolat la 35-36 de grade. În același timp, meteorologii anunță perioade de instabilitate, cu averse, descărcări electrice, vijelii și, local, grindină.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de sâmbătă, 29 august, ora 10:00, până duminică, 30 august, ora 21:00.

Fenomenele anunțate vor afecta diferit regiunile țării, de la căldură accentuată în vest până la furtuni în zonele montane și în alte regiuni.

București: vreme caldă și maxime de până la 31 de grade

În Capitală, vremea se va menține frumoasă și călduroasă pe parcursul weekendului.

Până duminică dimineață, cerul va fi mai mult senin în timpul zilei, iar noaptea vor apărea înnorări temporare. Spre finalul intervalului sunt posibile ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 29-30 de grade, iar minimele se vor situa între 15 și 17 grade Celsius.

Duminică, vremea va rămâne călduroasă. La începutul zilei sunt posibile înnorări și ploi slabe, însă ulterior cerul va deveni variabil. Temperatura maximă va ajunge la 30-31 de grade.

În cea mai mare parte a țării, temperaturile urcă la peste 30 de grade

Potrivit informării meteorologice, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a României.

Temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius. Pe litoral și în zonele depresionare valorile vor fi mai scăzute.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în vestul țării, unde, izolat, termometrele pot indica între 35 și 36 de grade Celsius.

În Banat și Crișana, meteorologii avertizează asupra unui disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală poate atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Unde sunt anunțate furtuni și vijelii

Pe lângă temperaturile ridicate, ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării.

În a doua parte a zilei de sâmbătă, fenomenele de instabilitate sunt prognozate în sud-vestul țării și în zona Carpaților Occidentali.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, aversele și descărcările electrice sunt așteptate în centrul și nord-estul României, precum și în zonele montane.

Furtuna

Furtuna / sursa foto: arhiva EVZ

Duminică după-amiază și seara, instabilitatea atmosferică va apărea local în Carpații Orientali și Carpații Meridionali.

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În unele zone sunt posibile vijelii și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Cod galben de vânt în Caraș-Severin

Separat, meteorologii au emis o avertizare Cod galben pentru județul Caraș-Severin.

Avertizarea este valabilă de sâmbătă, de la ora 10:00, până duminică, la ora 16:00. Vântul poate avea viteze la rafală de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de aproximativ 40-50 km/h, sunt posibile pe arii restrânse și în vestul și nordul țării.

Cum începe săptămâna viitoare

Potrivit meteorologilor, vremea călduroasă va persista și la începutul săptămânii viitoare.

În vestul și sud-vestul României sunt așteptate în continuare temperaturi ridicate, cu episoade de caniculă și disconfort termic accentuat.

Weekendul aduce astfel o diferență semnificativă între regiunile țării: căldura va domina în vest și în mare parte din sud, în timp ce în alte zone, în special în apropierea munților, sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică.

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