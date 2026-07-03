Locuitorii din Guam și din Insulele Mariane de Nord se află într-o cursă contra cronometru pentru a se pregăti în fața unui fenomen meteorologic de proporții uriașe. Autoritățile estimează că acest sistem se va transforma rapid într-un supertaifun extrem de periculos în timp ce avansează spre teritoriile americane din Oceanul Pacific. Situația este cu atât mai tensionată cu cât aceste comunități au fost grav lovite de o altă furtună violentă cu doar câteva luni în urmă, transmite AFP.

Cele mai recente date publicate de Joint Typhoon Warning Center (JTWC) indică faptul că taifunul Bavi genera vânturi susținute cu viteze de 167 km/h, iar rafalele izolate atingeau pragul critic de 200 km/h. La momentul monitorizării, nucleul furtunii era poziționat în zona oceanică dintre Insulele Marshall și Insulele Mariane de Nord.

Prognozele meteorologilor arată că frontul atmosferic se deplasează constant spre vest și urmează să capete o intensitate de supertaifun. Specialiștii anticipează că vânturile vor atinge o viteză constantă de 200 km/h, urmând ca în următoarele 24 de ore puterea acestora să crească până la o viteză de 280 km/h. O asemenea intensificare transformă fenomenul în echivalentul unui uragan de categoria 5, cel mai înalt nivel pe scara de clasificare a distrugerilor potențiale.

Chiar dacă modelele predictive sugerează o ușoară diminuare a intensității înainte de impactul direct, supertaifunul va lovi din plin Guam și Insulele Mariane de Nord la începutul săptămânii. Regiunea este deja extrem de vulnerabilă după ce, în luna aprilie, supertaifunul Sinlaku a provocat distrugeri masive în aceleași comunități. Atunci, zeci de mii de cetățeni au rămas fără energie electrică, numeroase clădiri au fost lăsate fără acoperișuri, arborii au fost smulși din rădăcini, iar mașinile au fost răsturnate de rafalele violente.

Reprezentanții Serviciului Național Meteorologic din Statele Unite au emis avertismente clare cu privire la evoluția evenimentelor:

„Traiectoriile prevăzute continuă să indice perspective îngrijorătoare pentru Insulele Mariane de Nord. Toţi locuitorii din Guam şi Insulele Mariane de Nord trebuie să se pregătească şi să se aştepte la cel puţin condiţiile unei furtuni tropicale”, a transmis serviciul naţional american de meteorologie (NWS).

Pregătirile specifice pentru marcarea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite ale Americii au fost complet abandonate în favoarea măsurilor de urgență și de protecție împotriva intemperiilor. Prioritatea absolută a devenit securizarea locuințelor și stocarea resurselor vitale.

În zona afectată se află o populație numeroasă formată din aproximativ 40.000 de cetățeni în arhipelagul Marianelor de Nord și aproape 170.000 de rezidenți pe insula vecină Guam, ambele fiind administrate ca teritorii americane distincte. Sentimentul de alarmare este profund în rândul comunității locale:

„Două super-taifunuri în două luni, aşa ceva nu s-a mai văzut în Mariane”, a declarat localnicul Castro, care a blocat ferestrele casei sale cu bandă izolatoare şi şi-a făcut rezerve de apă.

Contextul meteorologic extrem este confirmat și la nivel global de către experții internaționali. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) a subliniat că fenomenul climatic de amploare cunoscut sub numele de El Nino a început deja să își facă simțite efectele în regiunea tropicală a Oceanului Pacific. Acest sistem se manifestă de regulă la intervale cuprinse între doi și șapte ani, având o durată de evoluție activă ce variază între nouă și unsprezece luni, fiind responsabil pentru intensificarea anomaliilor meteo la nivel mondial.