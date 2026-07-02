Furtunile au provocat pagube în 45 de localități din 18 județe și în municipiul București. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei, îndepărtarea copacilor căzuți și înlăturarea elementelor desprinse de pe acoperișuri. Intervențiile sunt în desfășurare în județele Constanța, Maramureș, Sibiu și Suceava.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că, în intervalul 08:00–20:00, echipajele au acționat în județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș și Tulcea.

Salvatorii au evacuat apa din cinci case, 25 de curți, două anexe gospodărești, 31 de beciuri și subsoluri, două instituții publice, șapte sedii ale unor operatori economici și de pe o stradă.

Totodată, pompierii au îndepărtat elemente desprinse de pe acoperișurile a opt imobile și au degajat 53 de copaci și un stâlp de electricitate prăbușiți. În urma acestor incidente, cinci autoturisme au fost avariate.

Autoritățile au intervenit și în Capitală, unde au fost înregistrate efecte ale fenomenelor meteo din zilele precedente.

Potrivit IGSU, în București s-a acționat pentru evacuarea apei din 29 de beciuri și subsoluri, din curtea unui operator economic, pentru îndepărtarea unor elemente desprinse de pe acoperișurile a șapte imobile și pentru degajarea a 29 de copaci căzuți.

În județul Ilfov, intervențiile au avut loc în șapte localități, unde echipajele au evacuat apa din două locuințe, o curte, trei beciuri și subsoluri și de pe o stradă. De asemenea, au fost îndepărtați doi copaci prăbușiți.

Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis 12 mesaje prin sistemul RO-Alert în județele Constanța, Galați, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea și Vrancea.

De asemenea, au fost emise cinci mesaje prin sistemul CRAWL-TVR pentru județele Constanța, Maramureș, Sibiu, Suceava și Tulcea.

„În prezent nu sunt semnalate persoane blocate sau urgenţe medicale ce nu pot fi asigurate din cauza fenomenelor hidrometeorologice. La momentul raportării sunt intervenţii în desfăşurare în judeţele Constanţa, Maramureş, Sibiu şi Suceava”, au transmis pompierii.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, până vineri, la ora 03:00, sunt așteptate averse torențiale, vijelii puternice și grindină de dimensiuni medii și mari în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei.

Meteorologii avertizează că rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 90 km/h și, izolat, pot depăși 100 km/h. Totodată, cantitățile de apă pot ajunge la 40 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 60 l/mp.