Fotbalul argentinian îi pregătește lui Lionel Messi un omagiu pe măsura carierei sale la echipa națională. Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a decis ca toate meciurile programate în acest weekend să fie întrerupte în minutul 10 pentru un minut de aplauze dedicat căpitanului care a anunțat retragerea din reprezentativa „Albiceleste”.

Măsura va fi aplicată în următoarea rundă de competiții din toate categoriile și disciplinele masculine și feminine, inclusiv fotbal în 11, futsal și fotbal pe plajă. AFA a anunțat că jocurile vor fi oprite la zece minute de la începutul primei reprize, pentru recunoașterea carierei lui Messi la echipa națională.

Alegerea minutului 10 are o semnificație evidentă pentru fotbalul argentinian, fiind numărul purtat de Messi la echipa națională.

Federația de la Buenos Aires a stabilit, de asemenea, că stadioanele care dispun de ecrane vor difuza înaintea fiecărui meci videoclipul instituțional pregătit de AFA după anunțul retragerii atacantului.

Materialul video, cu o durată de aproape două minute, reunește imagini din mai multe momente ale carierei lui Messi în tricoul Argentinei și se încheie cu un mesaj de recunoștință adresat fotbalistului: „Îţi mulţumim că ai unit o ţară întreagă în spatele acestei embleme. O să ne lipseşti”.

Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani, a anunțat luni că nu va mai evolua pentru echipa națională a Argentinei. Căpitanul și numărul 10 al selecționatei a făcut anunțul printr-o scrisoare emoționantă, scrisă de mână.

„Am dat totul, nu mai am nimic de oferit şi, în plus, vin în spatele meu jucători tineri foarte talentaţi care merită să fie acolo”, a transmis Messi.

Decizia a venit după ultima sa participare la Cupa Mondială, competiție în care Argentina a fost învinsă de Spania cu 0-1 în finală. Messi și-a început aventura la naționala mare în 2005 și a ajuns la 207 selecții, 125 de goluri și 65 de pase decisive, potrivit datelor publicate după retragerea sa.

În tricoul naționalei, Messi a cucerit cele mai importante trofee ale carierei internaționale.

A câștigat Cupa Mondială în 2022, după finala cu Franța, și două ediții ale Copa América, în 2021 și 2024. În palmaresul său se află și Finalissima din 2022, câștigată în fața Italiei.

La acestea se adaugă performanțele obținute înainte de consacrarea la naționala de seniori. Messi a devenit campion mondial cu Argentina la categoria U20 în 2005 și a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, în 2008.

Retragerea sa încheie astfel o perioadă de peste două decenii în care Messi a devenit cel mai selecționat și cel mai prolific marcator din istoria naționalei Argentinei, cu 125 de goluri în 207 meciuri.