Lionel Messi a anunțat luni retragerea din naționala Argentinei, la 39 de ani, după mai bine de două decenii petrecute în reprezentativa țării sale. Decizia vine la câteva săptămâni după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0-1 după prelungiri.

Căpitanul Argentinei încheie astfel un capitol de 21 de ani în echipa națională. Messi pleacă de la reprezentativă cu recordurile de selecții și goluri, dar și cu titlul mondial cucerit în 2022, în Qatar.

Messi a explicat că și-a anunțat retragerea după o perioadă în care s-a gândit îndelung la viitorul său în națională. El a precizat că decizia îl doare, dar consideră că a venit momentul să se retragă și să lase loc jucătorilor mai tineri.

„După tot acest timp scurs de la finală, după ce m-am gândit îndelung, vreau să vă anunț pe toți că mă retrag din fotbalul internațional”, a transmis Messi.

Fotbalistul a spus că a dat totul pentru echipa națională și că simte că nu mai are nimic de oferit, în timp ce o nouă generație de jucători își face loc în reprezentativă.

Decizia a fost luată după finala Cupei Mondiale din 19 iulie, când Argentina a fost învinsă de Spania cu 1-0 după prelungiri. Messi a disputat atunci ultimul său meci pentru națională.

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207 de selecții și 125 de goluri pentru Argentina

Messi a debutat la naționala Argentinei în 2005 și a ajuns la 207 selecții, record absolut pentru reprezentativa sud-americană. Cu 125 de goluri, este și cel mai bun marcator din istoria Argentinei.

În cei peste 20 de ani petrecuți la națională, Messi a participat la șase ediții ale Cupei Mondiale. A devenit campion mondial în 2022, după finala câștigată de Argentina în fața Franței, și a ajuns din nou în ultimul act al competiției în 2026. Alături de Argentina, Messi a mai câștigat Copa América în 2021 și 2024, precum și Finalissima în 2022.

În finala Cupei Mondiale din 2026, Messi a devenit cel mai vârstnic jucător de câmp care a evoluat într-un astfel de meci și și-a extins recordul de apariții la turneul final la 34 de partide. La 39 de ani și 25 de zile, el a fost al doilea cel mai vârstnic fotbalist care a jucat într-o finală de Cupă Mondială.

Retragerea din națională nu înseamnă și retragerea din fotbal. Messi continuă să evolueze la nivel de club pentru Inter Miami.

Astfel se încheie perioada lui Lionel Messi în naționala Argentinei, începută în 2005 și încheiată după 207 meciuri și 125 de goluri.