Messi, patru goluri în MLS, într-un meci cu scor de maidan

Lionel Messi a fost din nou omul meciului în MLS. Starul argentinian a înscris de patru ori în partida câștigată de Inter Miami cu scorul de 7-1 în fața formației CF Montréal, contribuind decisiv la cea mai categorică victorie din istoria clubului american, potrivit ESPN.

Succesul a venit într-un moment important pentru Inter Miami, care traversa o perioadă dificilă, cu cinci partide consecutive fără victorie în toate competițiile.

Echipa pregătită de americani a revenit însă în forță, iar Messi a fost principalul protagonist al demonstrației ofensive.

Argentinianul a deschis scorul în minutul 40, când lovitura sa liberă a fost deviată și a ajuns în poarta adversă. Messi și-a continuat recitalul după pauză.

În minutul 52, atacantul a finalizat o acțiune individuală, iar câteva minute mai târziu a contribuit și la golul lui Luis Suárez, căruia i-a oferit o pasă decisivă.

Cu șapte minute înainte de finalul timpului regulamentar, Messi a reușit să-și completeze hat-trick-ul. Spectacolul nu s-a oprit aici.

În prelungiri, fotbalistul sud-american a executat perfect o nouă lovitură liberă și a stabilit cifra personală de patru goluri.

Pentru Messi, aceasta a fost doar a opta partidă din carieră în care reușește să marcheze cel puțin patru goluri.

Totodată, este prima asemenea performanță de când evoluează pentru Inter Miami. Ultima dată când înscrisese patru goluri într-un singur meci se întâmpla în februarie 2020, pe vremea când juca la FC Barcelona, împotriva formației Eibar.

La 38 de ani, Messi continuă să domine clasamentul marcatorilor din MLS. El a ajuns la 18 goluri în 19 apariții în actualul sezon și are un avantaj de două reușite față de Petar Musa, atacantul lui FC Dallas.

„Asta înseamnă să-l ai pe Messi în echipă. Trebuie să ne bucurăm de aceste momente, pentru că este un jucător care scrie istorie”, a declarat Casemiro, mijlocașul lui Inter Miami.

În urma succesului, Inter Miami ocupă în continuare locul secund în Conferința de Est, la zece puncte în urma liderului Nashville SC.