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Argentinianul Kily Gonzalez, noul antrenor al lui Lionel Messi la Inter Miami. Contract până în 2028

Argentinianul Kily Gonzalez, noul antrenor al lui Lionel Messi la Inter Miami. Contract până în 2028Kily Gonzalez. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Inter Miami a anunțat, marți, numirea argentinianului Cristian „Kily” González în funcția de antrenor principal. Fostul internațional argentinian va conduce echipa din Major League Soccer până în iunie 2028.

Clubul anunțase încă de luna trecută că González va prelua echipa după obținerea permiselor de muncă necesare în Statele Unite.

Guillermo Hoyos, care coordona anterior programul de dezvoltare profesională al clubului, a ocupat funcția de antrenor principal interimar după demisia lui Javier Mascherano, în aprilie.

Kily González preia echipa lui Lionel Messi

Noul antrenor va prelua o echipă care traversează o perioadă mai dificilă în sezonul regulat, în ciuda prezenței lui Lionel Messiși a altor jucători consacrați.

Inter Miami a obținut o singură victorie în ultimele cinci meciuri din sezonul regulat și ocupă locul al doilea în Conferința de Est, la nouă puncte în spatele liderului Nashville. González va avea astfel misiunea de a redresa forma echipei înaintea următoarei perioade a sezonului.

Lionel Messi

Lionel Messi. Sursa foto: Instagram

Kily González, fost internațional argentinian

Cristian „Kily” González, în vârstă de 52 de ani, a evoluat în 56 de meciuri pentru naționala Argentinei între 1995 și 2005.

În cariera de jucător, argentinianul a evoluat, printre altele, la Inter Milano, Valencia și Rosario Central.

González a început cariera de antrenor în 2020 și, de atunci, a pregătit mai multe cluburi din Argentina. Acum va conduce pentru prima dată o echipă din Major League Soccer.

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