Lionel Messi, la vârsta de 39 de ani, este pregătit să facă un pas spectaculos în lumea afacerilor din sport prin preluarea clubului spaniol CD Eldense. Formația evoluează în eșalonul secund, La Liga 2, și se află pe poziția a 20-a în clasament după primele patru etape disputate în actualul sezon.

Informațiile publicate de cotidianul AS.com arată că fotbalistul argentinian a ajuns la o înțelegere preliminară cu grupul columbian de investiții TH în vederea achiziționării pachetului integral de 100% din acțiunile grupării. Finalizarea acestei proceduri rămâne totuși condiționată de obținerea avizului obligatoriu din partea Consiliului Superior al Sportului din Spania.

O eventuală confirmare oficială va consemna prima experiență de acest gen pentru campionul mondial la nivel de club profesionist în Spania. Până în prezent, acesta a mai deținut doar acțiuni la formația de amatori UE Cornella, din liga a cincea spaniolă.

Vestea că un nume uriaș din fotbal intenționează să investească în comunitatea locală a generat un val de entuziasm. Edilul orașului a oferit prima reacție oficială despre discuțiile aflate în desfășurare.

„Am primit confirmarea că s-a încheiat un acord preliminar. În această etapă, însă, trebuie să dăm dovadă de reținerea necesară în astfel de situații și să așteptăm să vedem dacă acordul se va concretiza. În orice caz, ar trebui să fim mândri de orașul nostru și de clubul de fotbal care ne reprezintă. Faptul că cineva ca Leo Messi este interesat de noi și vrea să sprijine clubul și Elda este o veste minunată”, a declarat primarul din Elda, Ruben Alfaro.

Preluarea echipei vine într-un moment în care și un alt nume colosal din fotbalul mondial a făcut investiții similare în fotbalul spaniol. În luna februarie a acestui an, Cristiano Ronaldo a achiziționat un pachet de 25% din acțiunile celor de la Almeria.

Partida directă dintre cele două formații din prima etapă a actualei stagiuni s-a încheiat cu victoria categorică a Almeriei în fața celor de la CD Eldense, scor 3-0.

Echipa pe care intenționează să o preia argentinianul are o valoare de piață estimată la 11,68 de milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din lot este fundașul stânga Juan Larios, evaluat la 1,2 milioane de euro, jucător sosit în această vară din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Southampton.

În tabăra adversă, Almeria prezintă cifre financiare net superioare, cu un lot cotat la 59,1 milioane de euro. Vedeta echipei la care Cristiano Ronaldo este acționar rămâne mijlocașul Sergio Arribas, evaluat la 20 de milioane de euro, cumpărat în urmă cu trei ani de la Real Madrid în schimbul sumei de 6 milioane de euro.