Messi a marcat primul gol după moartea tatălui său, dar Inter Miami a obținut doar un egal

Starul argentinian Lionel Messi a înscris miercuri în meciul din Major League Soccer (MLS) dintre Inter Miami și Philadelphia Union, încheiat la egalitate, 2-2. Golul are o încărcătură emoțională aparte: este primul reușit de argentinian după decesul tatălui său, Jorge Messi, pe 8 august, potrivit France 24.

Superstarul argentinian a deschis scorul pentru Inter Miami în minutul 26, cu un șut puternic din piciorul stâng, stabilind temporar tabela de marcaj la 2-1.

După această realizare, Lionel Messi a avut o celebrare reținută alături de coechipieri, a schițat un zâmbet scurt și a ridicat mâinile spre cer, într-un gest de omagiu adus tatălui său.

Partida cu Philadelphia Union s-a terminat însă 2-2, iar Inter Miami a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie. Echipa din Florida se află acum la șapte puncte în spatele liderului Conferinței de Est, Nashville, care a învins miercuri New York Red Bulls cu 1-0.

Cu acest gol, al 922-lea din carieră, Leo Messi a urcat pe locul al doilea în clasamentul marcatorilor din Major League Soccer, cu 13 reușite. El se află la un gol distanță de croatul Petar Musa, de la FC Dallas.

Lionel Messi, în vârstă de 39 de ani nu mai înscrisese vreun gol în cele două partide disputate după întoarcerea din Argentina, unde a participat la funeraliile tatălui său. În prima apariție, Inter Miami a fost eliminată din Leagues Cup după o înfrângere cu 2-3 în fața mexicanilor de la León.

Apoi a urmat o înfrângere grea în campionat, 1-4 cu Nashville, meci în care Messi a ratat și un penalty.

Chiar dacă golul de miercuri nu a adus cele trei puncte, el marchează un moment important pentru „La Pulga”, atât pe plan sportiv, cât și personal.