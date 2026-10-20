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Rețete de dulceață de gutui pentru iarnă. Taina preparatului aromat, bogat în vitamine și antioxidanți

Rețete de dulceață de gutui pentru iarnă. Taina preparatului aromat, bogat în vitamine și antioxidanțisursa: arhivă evz
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Din cuprinsul articolului

Dulceața de gutui este considerată o adevărată delicatesă încă din cele mai vechi timpuri. Romanii obișnuiau să le ofere partenerelor ca semn de credință și devotament, în timp ce în Grecia Antică se credea că aceste fructe sunt un dar oferit de Afrodita, zeița iubirii.

Rețete de dulceață de gutui pentru iarnă. Taina preparatului aromat, bogat în vitamine și antioxidanți

Odată cu venirea toamnei, gutuile apar pe tarabele din piețe, aducând cu ele un parfum irezistibil și o mulțime de proprietăți benefice pentru organism. Deși de multe ori este neglijat, acest fruct reprezintă o adevărată comoară nutritivă. Gutuile au un conținut bogat în fibre și antioxidanți, contribuie la hidratarea și detoxifierea corpului și ajută la menținerea sănătății inimii.

Rețetă clasică de dulceață de gutui cubulețe

Pentru a pregăti varianta clasică, aveți nevoie de 1,5 kg de gutui, un kilogram de zahăr, un litru de apă și o lămâie.

Fructele se spală foarte bine pentru a îndepărta tot pufușorul de pe coajă, se taie în felii mici, iar apoi în cubulețe. Într-un vas încăpător așezat pe aragaz se pun cubulețele de fructe împreună cu apa, zahărul și zeama proaspăt stoarsă de lămâie. Amestecul se lasă la fiert la foc potrivit aproximativ o oră. Preparatul este gata atunci când o parte din apă s-a evaporat, siropul devine lipicios, iar bucățile de fruct capătă o nuanță aurie. Cât timp este încă fierbinte, dulceața se toarnă în borcane sterilizate și se lasă la răcit.

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Varianta sănătoasă: dulceață de gutui fără zahăr

Pentru cei care doresc un desert fără adaos de zahăr, sunt necesare cinci gutui, două mere, un litru de apă și 300 ml de suc de lămâie.

Merele și gutuile se curăță de coajă și li se îndepărtează cotoarele, după care pulpa se dă prin răzătoare sau se mărunțește bine la robotul de bucătărie. Compoziția se pune într-o cratiță, se adaugă puțină apă și se lasă la fiert la foc mic, amestecând frecvent pentru a preveni lipirea.

Timpul de fierbere este de aproximativ 20-30 de minute, iar la final se adaugă sucul de lămâie. După ce a fost turnată în borcane sterilizate, dulceața se fierbe la bain-marie pentru încă 30 de minute. Borcanele se scot din apă, se învelesc în prosoape groase și se lasă să se răcească treptat la temperatura camerei.

gem gutui

Gem. Sursa foto: AI

Dulceață de gutui cu nuci

Pentru această rețetă aromată aveți nevoie de 1,5 kg de gutui, un kilogram de zahăr, 1,5 litri de apă, o lămâie și 300 de grame de miez de nucă.

Fructele spălate și curățate de cotoare se taie cubulețe sau se dau pe răzătoarea mare, apoi se stropesc imediat cu zeamă de lămâie pentru a preveni oxidarea. Separat, într-un vas, se pun la fiert apa și zahărul până când acesta din urmă se topește complet și se formează un sirop legat.

În siropul obținut se adaugă gutuile și se lasă la fiert în jur de 40 de minute, amestecând din când în când. Miezul de nucă se rumenește câteva minute într-o tavă, apoi se mărunțește și se adaugă peste compoziția de fructe cu puțin timp înainte de finalizarea fierberii. Dulceața se pune fierbinte în borcane, se fixează capacele, iar borcanele se păstrează bine învelite până a doua zi.

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