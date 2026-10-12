Prețurile zahărului pe piața europeană ar putea reveni pe creștere după ce seceta și lipsa precipitațiilor au afectat culturile de sfeclă de zahăr. Südzucker, cel mai mare producător de zahăr din Europa, estimează că producția va fi mai mică, ceea ce ar putea reduce cantitățile disponibile pe piață și ar putea pune presiune asupra prețurilor în perioada următoare. Perspectivele apar într-un moment în care zahărul alb a ajuns la cel mai redus preț din ultimii patru ani. În iulie, prețul mediu în Uniunea Europeană a coborât la 499 de euro pe tonă, cel mai mic nivel din august 2022, potrivit Reuters.

Niels Pörksen, directorul general al Südzucker, a prezentat perspectivele companiei pe 8 octombrie 2026, odată cu publicarea rezultatelor financiare. Potrivit estimărilor producătorului, cantitatea de zahăr obținută în campania din 2026 va fi semnificativ mai mică decât în anul precedent, notează UkrAgroConsult.

Reducerea producției este legată de condițiile meteorologice nefavorabile și de dificultățile întâmpinate de fermieri. Dacă recolta va fi mai slabă decât în anii anteriori, fabricile ar putea avea la dispoziție mai puțină materie primă pentru procesare.

Această evoluție ar putea schimba direcția pieței europene, după perioada în care prețurile au înregistrat scăderi.

Lipsa precipitațiilor din ultimele luni a afectat culturile de sfeclă, în special în sudul Germaniei și în Franța. Seceta persistentă, instalată din iunie, a redus perspectivele de producție pentru următoarea campanie agricolă.

Fermierii se confruntă și cu probleme fitosanitare. Bolile SBR și Stolbur afectează dezvoltarea plantelor și acumularea zahărului în rădăcinile sfeclei, ceea ce poate diminua randamentele la recoltare.

La aceste dificultăți se adaugă reducerea suprafețelor cultivate. Mai puține terenuri însămânțate, alături de producțiile mai mici la hectar, ar putea limita cantitatea totală de sfeclă disponibilă pentru fabricile de zahăr.

O altă problemă pentru oferta de zahăr este utilizarea unei părți din materia primă pentru obținerea bioetanolului. În condițiile unei recolte mai mici, direcționarea sfeclei către această industrie ar putea reduce suplimentar cantitățile disponibile pentru producția de zahăr alb.

Astfel, piața europeană ar putea resimți efectele simultane ale recoltelor mai slabe și ale concurenței dintre diferitele utilizări ale materiei prime agricole.

Südzucker estimează că reducerea producției, combinată cu folosirea unei părți din sfeclă pentru obținerea etanolului, ar putea contribui la revenirea prețurilor.

După scăderea până la 499 de euro pe tonă în iulie, piața europeană a zahărului se confruntă cu perspectiva unei schimbări de tendință. Evoluția va depinde de cantitățile obținute la recoltare, de disponibilitatea sfeclei pentru procesare și de proporția materiei prime direcționate către producția de bioetanol.

Deocamdată, o eventuală scumpire nu este certă. Reducerea ofertei ar putea pune presiune asupra prețurilor, însă amploarea acestei evoluții va depinde de rezultatele efective ale campaniei agricole și de echilibrul dintre cerere și cantitățile disponibile pe piață.