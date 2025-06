Taxa care îți scutură buzunarele. Ce presupune, de fapt, comisionul pe „orice mișcare”

Cea mai controversată taxă gândită de viitorul Guvern, taxa universală, stârnește controverse inclusiv în clasa politică. Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României și economist în cadrul Băncii Mondiale, a declarat că România are nevoie de măsuri economice urgente, cu efect imediat. Printre acestea, el a menționat necesitatea modificării cotei unice de impozitare, precum și regândirea sistemului fiscal în ansamblu.

„Trebuie să luăm și niște măsuri cu efect imediat”, a afirmat Stolojan, subliniind că actualul context economic impune o reacție rapidă și coerentă din partea guvernului.

Theodor Stolojan a fost unul dintre susținătorii introducerii cotei unice în România, la 1 ianuarie 2005. Cu toate acestea, el consideră că actualele condiții economice justifică o schimbare de strategie fiscală.

„Partidul Național Liberal are și el o mantră. Dom’le, nu vrem să modificăm cota unică, dar n-am văzut nicio analiză serioasă nici în Partidul Național Liberal. În etapa actuală, cred că a sosit timpul să modificăm această cotă unică. Eu am susținut-o, am fost unul dintre cei care am susținut-o și am introdus-o la 1 ianuarie 2005”