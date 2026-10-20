Amprenta economică a Philip Morris International în UE (2021–2025) conform studiului EY-Parthenon

Într-un moment definitoriu pentru competitivitatea continentului, Philip Morris International (PMI) a publicat cea de-a doua ediție a studiului realizat de EY-Parthenon, intitulat „Amprenta economică a Philip Morris International în Uniunea Europeană”. Analiza acoperă perioada 2021–2025 și scoate în evidență amploarea contribuției companiei la economia europeană, dar și capacitățile industriale și de inovare dezvoltate în cadrul procesului său de transformare.

Impactul gigantului din domeniul bunurilor de larg consum depășește propriile operațiuni, susținând un întreg lanț valoric format din furnizori, producători, cercetători, comercianți, fermieri și comunități locale din întreaga Uniune Europeană.

Contribuția PMI în perioada 2021–2025 este ilustrată de cinci indicatori economici majori:

343 de miliarde de euro – Contribuția totală la economia UE în perioada 2021–2025. UE schimbă regulile pentru rambursarea biletelor de avion. Ce se întâmplă din 2027 Gesturi interzise la restaurant. Ce nu trebuie să faci niciodată când atragi atenția chelnerului

22,3 miliarde de euro – Cheltuieli direcționate către furnizorii europeni, alături de 27,4 miliarde de euro invested în operațiunile PMI din Europa, consolidând capacitatea industrială și reziliența lanțurilor de aprovizionare.

39,5 miliarde de euro – Valoarea totală a exporturilor, confirmând poziția Europei ca centru global de producție și export.

164.000 de locuri de muncă – Susținute în anul 2025 în cadrul lanțului valoric (dintre care aproape 22.500 reprezintă locuri de muncă directe, iar restul în rândul furnizorilor și în economia extinsă).

422 de milioane de euro – Investiții alocate direct activităților de cercetare și dezvoltare în Europa, la care se adaugă 2,2 miliarde de euro alocate pentru R&D în Elveția, susținând inovația și infrastructura științifică.

„Europa traversează o perioadă de transformări profunde, care creează oportunități de a regândi, de a ne adapta și de a alege viitorul pe care vrem să îl construim. Acest studiu aduce noi dovezi privind contribuția pe care compania noastră continuă să o aibă în întreaga Uniune Europeană. Dincolo de miliardele care reflectă valoarea economică se află oameni: fermieri, producători, oameni de știință, antreprenori, comercianți și angajați, a căror muncă întărește zi de zi fundația economică a Europei. Propria noastră transformare se reflectă în aceste rezultate. În trimestrul al patrulea din 2025, peste jumătate din veniturile noastre nete din Europa au provenit din produse fără fum: în Europa, viitorul fără fum este deja prezentul fără fum. Acum, miza este să transformăm punctele noastre forte într-o competitivitate durabilă. Pentru aceasta este nevoie de pragmatism, de un dialog constructiv între factorii de decizie și industrie și de un cadru de reglementare care să le ofere companiilor încrederea necesară pentru a investi, a inova și a se dezvolta la scară largă. Noi am ales deja de ce parte a istoriei vrem să fim: alegem să fim parte din soluțiile care vor defini Noua Europă și vor contribui la conturarea unui viitor construit să reziste.” — Marco Hannapel, președinte Regiunea Europa în cadrul Philip Morris International

La nivel local, România reprezintă un exemplu concret al transformării industriale surprinse de studiul european. În ultimii 30 de ani, PMI a investit peste 1,1 miliarde de dolari pe piața autohtonă. Din această sumă, peste 730 de milioane de dolari au fost direcționați începând din 2017 pentru reconversia fabricii din Otopeni într-un centru de producție de înaltă tehnologie destinat produselor din tutun încălzit.

Efectele acestei investiții se văd direct în comerțul exterior al țării: peste 90% din producția fabricii din Otopeni este exportată pe mai mult de 50 de piețe de pe cinci continente (inclusiv în Japonia). În 2025, exporturile cumulate ale României de produse din tutun încălzit au depășit pragul de 1,3 miliarde de euro. De asemenea, compania susține peste 9.000 de locuri de muncă (directe, indirecte și induse) și a dezvoltat în jurul operațiunilor sale un ecosistem ce numără peste 4.000 de furnizori locali.

„În contextul în care Europa își propune să își consolideze competitivitatea industrială, România are un rol important de jucat, datorită forței de muncă înalt calificate, a poziției strategice și a unei baze industriale care și-a demonstrat deja valoarea. Fabrica Philip Morris România din Otopeni arată ce poate genera o investiție pe termen lung. Astăzi, împreună cu alte două fabrici din Europa, aceasta produce aproximativ 75% din produsele fără fum ale PMI la nivel global. Fabrica este un exemplu foarte bun despre modul în care investițiile în oameni, tehnologie și expertiză locală pot crea valoare în România și, în același timp, pot contribui la consolidarea competitivității Europei.” — Carmina Fusté, director general, Philip Morris România

Philip Morris International își continuă strategia de extindere a portofoliului către produse din afara sectorului tradițional de tutun. Din 2008 până în prezent, compania a investit peste 16 miliarde USD pentru dezvoltarea, fundamentarea științifică și comercializarea produselor inovatoare fără fum, având obiectivul pe termen lung de a opri complet vânzarea țigărilor convenționale.

Disponibile pe mai mult de 105 piețe globale, produsele fără fum dezvoltat de PMI au generat aproximativ 42% din veniturile nete totale ajustate ale companiei în 2025, fiind utilizate de peste 43 de milioane de adulți din întreaga lume. Evaluările științifice derulate de companie au inclus platforme de toxicologie, cercetare clinică și studii post-comercializare, obținând autorizări importante din partea FDA (Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA) pentru comercializarea și încadrarea unora dintre produsele sale (IQOS, General snus, ZYN) în categoria produselor din tutun cu risc modificat.