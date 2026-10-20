Noi obligați pentru angajatori. Aceștia vor fi obligați să se înroleze în viitorul Spațiu Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii, care va deveni principalul canal de comunicare cu inspectoratele teritoriale de muncă. Măsura va fi introdusă printr-un act normativ aflat în pregătire, iar autoritățile vor anunța ulterior calendarul de implementare și termenele-limită.

Potrivit instituției, noua platformă va centraliza corespondența dintre angajatori și inspectoratele teritoriale de muncă, astfel încât documentele să poată fi transmise electronic, într-un singur loc.

„Spațiul Privat Virtual (SPV) al Inspecției Muncii va deveni canalul oficial de comunicare dintre inspectoratele teritoriale de muncă și angajatori. Darea în folosință a SPV va fi însoțită de un act normativ, aflat în prezent în pregătire, care va stabili obligația de înrolare a angajatorilor și termenul până la care aceasta trebuie îndeplinită - după modelul deja parcurs la Reges-Online”, se arată în comunicatul Inspecției Muncii.

Inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, a explicat că sistemul va reuni toate documentele și mesajele transmise între cele două părți.

„SPV-ul nu este un portal în plus. Este canalul unic prin care se va purta întreaga corespondență dintre angajator și inspectoratul teritorial de muncă”, a declarat Dantes Nicolae Bratu.

Platforma va permite transmiterea documentelor în ambele sensuri. Inspectoratele teritoriale de muncă vor putea comunica procese-verbale de control, măsuri dispuse, termene de conformare, documente privind cercetarea evenimentelor, avize și notificări.

La rândul lor, angajatorii vor putea trimite documentele solicitate de inspectori, dosarele de cercetare a evenimentelor care intră în competența proprie, documentațiile supuse avizării, răspunsurile la solicitări și dovezile privind îndeplinirea măsurilor dispuse.

„Prin SPV vor circula documentele în ambele sensuri, într-un singur loc, trasabil și cu dată certă: dinspre inspectoratul teritorial de muncă, respectiv procese-verbale de control, măsuri dispuse și termene de conformare, procese-verbale de cercetare a evenimentelor, avize și notificări și orice alte documente prevăzute de actele normative; dinspre angajator: documentele solicitate pentru efectuarea controlului, dosarul de cercetare a evenimentelor aflate în competența proprie, documentația supusă avizării, răspunsuri, clarificări și dovada realizării măsurilor, orice alte solicitări adresate de către persoanele fizice și juridice inspectoratelor teritoriale de muncă”, se arată în document.

Lansarea platformei va avea loc etapizat, după adoptarea actului normativ care va reglementa funcționarea acesteia. Până la expirarea termenului stabilit prin lege, comunicarea prin canalele existente va continua în paralel cu noul sistem.

„Calendarul prezentat are patru pași: adoptarea actului normativ, darea în folosință a SPV, înrolarea etapizată a angajatorilor în intervalul stabilit prin lege și, ca țintă finală, relația fără hârtie. Până la termenul stabilit, cele două canale vor coexista. Inspectorul general de stat a precizat că termenele exacte vor fi cunoscute la publicarea actului normativ și că acestea vor fi publice înainte de a deveni obligatorii”, se menționează în comunicat.

Astfel, angajatorii vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție pentru a se adapta noilor cerințe. Datele exacte privind lansarea și înrolarea obligatorie vor fi făcute publice odată cu apariția actului normativ.

Strategia de digitalizare include și platforma SIAMC 2.0, prin care instituția va putea gestiona electronic documentele și va putea orienta controalele în funcție de riscurile identificate.

Sistemul analitic va actualiza periodic indicatorii de risc și va corela informațiile colectate online cu datele deja existente în bazele instituției. Inspectorii vor putea consulta aceste informații direct de pe dispozitive mobile, în timpul verificărilor.

„O componentă esențială este platforma analitică, ce recalculează periodic indicatorii de risc și corelează informațiile colectate online cu datele existente în sistemele instituției. Inspectorii vor avea acces mobil la aceste informații direct în timpul controlului”, se arată în comunicat.

Dantes Nicolae Bratu a subliniat că utilizarea instrumentelor automate de analiză nu urmărește creșterea numărului de verificări, ci identificarea mai eficientă a situațiilor care necesită atenție.

„Controlul orientat pe risc nu înseamnă mai multe controale. Înseamnă controale mai bine țintite. Un angajator care își ține documentele în ordine are tot interesul ca sistemul să poată vedea asta”, a afirmat Dantes Nicolae Bratu.

Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să înceapă pregătirile înainte de lansarea platformei. Printre măsurile utile se numără obținerea unei semnături electronice calificate, desemnarea unei persoane responsabile de comunicarea cu inspectoratul teritorial de muncă și organizarea în format electronic a documentelor de personal, precum și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă.

Strategia de digitalizare și calendarul de lansare a Spațiului Privat Virtual au fost prezentate de inspectorul general de stat al Inspecției Muncii, Dantes Nicolae Bratu, la congresul HRNext, organizat la București, pe 16 octombrie 2026.