Vânzările de mașini s-au prăbușit în 2026. Declinul pieței auto, resimțit în toate sectoarele

Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut semnificativ în ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comparativ cu decembrie 2025, volumul total al afacerilor din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și din întreținerea și repararea vehiculelor, a scăzut cu 21,4%.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în comerțul cu autovehicule (-29,4%) și în sectorul motocicletelor, inclusiv piese și accesorii, precum și în întreținerea și repararea acestora (-22%).

Serviciile de întreținere și reparații auto au scăzut cu 12,8%, iar comerțul cu piese și accesorii pentru mașini a înregistrat un recul de 3,9%. După ajustarea pentru numărul de zile lucrătoare și variațiile sezoniere, scăderea față de luna precedentă a fost de 2,4%.

Comparativ cu ianuarie 2025, cifra de afaceri a sectorului a înregistrat un declin de 6,7%, resimțit în toate segmentele: comerțul cu motociclete și piese (-11,8%), comerțul cu autovehicule (-9,5%), întreținerea și repararea autovehiculelor (-3,4%) și comerțul cu piese și accesorii auto (-1,8%).

Piața auto românească resimte efectele creșterii accelerate a prețurilor la carburanți. Tot mai mulți proprietari și-au scos mașinile la vânzare, mai ales pe cele diesel, din cauza costurilor ridicate de întreținere și a incertitudinilor economice. Dealerii auto semnalează o scădere clară a cererii, pe fondul majorării prețului combustibilului și al perspectivelor economice nesigure.

Ionuț Scarlat, proprietarul unei firme de vânzări auto din Buzău, a explicat pentru EVZ că piața auto a intrat într-un declin vizibil încă de la începutul anului, în special în cazul mașinilor și autorulotelor importate. El a precizat că majorarea prețurilor la carburanți a accentuat scăderea vânzărilor.

În Capitală, benzina standard se vinde între 9,13 și 9,26 lei pe litru, cu cele mai mici prețuri la Socar și Petrom și cele mai ridicate la OMV. Motorina are valori mai mari, de la 9,81 lei la Petrom și 9,82 lei la Socar, până la 9,97 lei la OMV și 10,21 lei la Lukoil, unde pragul de 10 lei a fost depășit.

Și în Timișoara prețurile variază similar: benzina standard se vinde între 9,10 și 9,26 lei pe litru, cu cele mai mici tarife la Socar și cele mai mari la OMV și Gazprom.