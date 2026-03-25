Unii români își vând mașinile, spunând că nu mai au bani de carburant

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți începe să se resimtă tot mai puternic pe piața auto din România. În ultimele zile, mulți șoferi au ales să își scoată mașinile la vânzare, în special pe cele diesel, pe fondul costurilor ridicate de utilizare și al incertitudinilor economice. Dealerii auto confirmă o scădere semnificativă a interesului pentru achiziții, în contextul în care combustibilul a devenit tot mai scump, iar perspectivele economice sunt incerte.

Ionuț Scarlat, proprietarul unei firme de vânzări auto din Buzău, susține că piața a intrat într-un declin vizibil încă de la începutul anului, cu o scădere accentuată a vânzărilor de mașini și autorulote din import. Pe lângă acest aspect, noile prețuri de la pompă au zdruncinat sectorul și mai mult.

„Eu cumpăr mașini și autorulote din străinătate și pot să vă spun că vânzările au scăzut dramatic din ianuarie. Cu siguranță situația are legătură cu prețul combustibilului, dar nu doar asta contează. Prețurile au scăzut foarte mult și asta s-a simțit de la începutul anului. Toată lumea e rezervată și așteaptă să vadă ce se întâmplă cu cele două războaie. Eu, de exemplu, nu aș mai face un credit să îmi cumpăr o mașină. Nu mai merită în astfel de vremuri”, ne-a spus Ionuț Scarlat, proprietarul unei firme care specializate în vânzări auto din Buzău.

Pe lângă scăderea cererii, tot mai mulți proprietari aleg să renunțe la mașinile clasice, în special la cele pe motorină sau benzină, orientându-se către alternative mai economice.

În acest context economic marcat de scumpirea carburanților și incertitudine financiară, șoferii caută soluții care să reducă costurile pe termen lung, precum mașinile electrice.

„Vând mașina pentru că vreau să rămân doar cu cea electrică și, dacă aș da timpul înapoi, nu aș mai alege una diesel”, ne-a spus Gheorghe Veștea, un proprietar care a publicat anunțul de vânzare pe OLX.

În ultimele zile, prețul benzinei și al motorinei a atins un nivel record. Miercuri, 25 martie, motorina standard se vinde cu 10,22 lei pe litru într-o stație din București, în timp ce benzina standard a ajuns la 9,30 lei pe litru. Motorina premium depășește 10,60 lei/litru în Capitală și în marile orașe.

Guvernul ar urma să intervină pentru a limita impactul scumpirilor, însă acest pas depinde de evoluția pieței.

„Este un pas doi, dar asta înseamnă să ajungi la o situație de stabilitate, vezi cât s-a încasat, faci o estimare ce înseamnă costuri. Chiar dacă poți interveni lună de lună, pentru a regla prețurile declanșezi niște elemente de costuri, iar România nu are un deficit de 3% cum ar fi fost bine să îl aibă”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat că Executivul urmează să adopte o primă ordonanță pentru a reduce impactul majorării prețurilor la carburanți. Măsurile ar putea include ajustarea adaosurilor comerciale, însă aplicarea acestora nu este simplă.

„O reducere de adaosuri este perfect suportabilă acolo unde lanţurile sunt integrate, rafinărie şi se ajunge până la staţia de benzină, dar acolo unde sunt doar comercianţii care cumpără direct produsul finit şi ajung să îl distribuie, marja lor de adaos nu este foarte mare, iar o reducere a acestei marje de adaos la jumătate i-ar putea duce - astea au fost contestările care au apărut în această perioadă - la situaţia în care să nu îşi poată acoperi costurile, deci să funcţioneze în pierdere”, a mai spus premierul.