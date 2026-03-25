PSD vrea reducerea accizelor la carburanți și atacă din nou Guvernul

PSD solicită Guvernului să intervină suplimentar în piața carburanților și să reducă accizele, pe lângă măsurile deja anunțate pentru limitarea creșterii prețurilor. Reprezentanții partidului consideră că intervențiile actuale nu sunt suficiente pentru a compensa scumpirile recente.

Potrivit PSD, reacția autorităților a venit cu întârziere, iar impactul deciziilor adoptate este limitat în raport cu majorările de preț înregistrate în ultimele săptămâni la pompă.

„E prea târziu şi prea puţin! E nevoie de o intervenţie şi asupra accizelor!”, susțin social-democrații.

Social-democrații amintesc că, imediat după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, miniștrii PSD de la Energie și Agricultură au venit cu propuneri care vizau inclusiv reducerea accizelor sau chiar eliminarea acestora pentru motorina utilizată în agricultură.

Reprezentanții partidului susțin că o astfel de măsură nu ar afecta semnificativ bugetul de stat, în contextul în care încasările din TVA asociate carburanților au crescut.

„PSD subliniază că diminuarea accizelor pe carburanţi are un impact redus asupra bugetului de stat, având în vedere creşterea încasărilor din taxa pe valoare adăugată asociată acestor produse. În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piaţa de carburanţi. Prin urmare, nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri care poate scădea presiunea preţurilor la pompă pentru cetăţeni şi pentru firmele româneşti”

PSD mai arată că astfel de intervenții au fost deja adoptate în alte state membre ale Uniunii Europene, în scopul protejării economiilor naționale în contextul scumpirilor din energie.

În paralel, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care vizează declararea unei situații de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere, precum și adoptarea unor măsuri pentru protejarea economiei și a populației.

Conform proiectului, exporturile de produse petroliere ar urma să fie realizate doar cu acordul ministerelor competente. Totodată, se propune limitarea adaosului comercial practicat de operatorii din domeniu la maximum 50% din media înregistrată în ultimele 12 luni.

În același context, Blocul Național Sindical a anunțat că solicită reprogramarea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, criticând „modul defectuos şi lipsit de transparenţă” în care a fost făcută convocarea. Organizația a transmis că nu va participa la ședința programată de Guvern la ora 11:00.

Tot miercuri, liderul PSD Sorin Grindeanu, care ocupă funcția de președinte al Camerei Deputaților, are programată o întâlnire cu reprezentanții principalelor federații sindicale, începând cu ora 10:30.