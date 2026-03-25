Tensiuni politice pe piața carburanților. Sindicatele îl refuză pe Ilie Bolojan și vor negocia cu Sorin Grindeanu, liderul PSD

Sindicatele refuză invitația Guvernului condus de Ilie Bolojan și aleg întâlnirea cu Sorin Grindeanu pentru discuții privind reducerea prețului la carburanți. Proiectul de OUG include măsuri de limitare a adaosului comercial și ajustări pentru gazele naturale.

Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a convocat miercuri, la Palatul Victoria, Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social (CNT), o structură care aduce la aceeași masă executivul, patronatele și sindicatele. Tema discuției vizată era reducerea prețului la carburanți.

În paralel, liderii sindicali au transmis că nu vor participa la reuniunea convocată de Guvern și au decis să se întâlnească cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la o întâlnire stabilită anterior în aceeași zi. Aceasta ar urma să aibă loc la Parlament la ora 10:30 și îi va reuni pe reprezentanții principalelor confederații sindicale din România: CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian.

Ulterior, Guvernul a confirmat organizarea CNT pentru ora 11:00, însă cele mai importante sindicate au comunicat că vor da curs întâlnirii de la Parlament.

Dificultățile instituționale au fost amplificate de lipsa avizului Consiliului Economic și Social (CES) pentru proiectul de ordonanță de urgență. Ședința Guvernului programată pentru adoptarea actului normativ a fost amânată, deoarece CES nu a emis avizul necesar.

Deși avizul are caracter consultativ, procedura prevede existența sa pentru ca un proiect să poată fi adoptat. În lipsa acestuia, actul poate fi contestat din perspectivă constituțională. După ședința CES, sindicatele au solicitat convocarea CNT, însă fără un răspuns imediat din partea Guvernului, ceea ce a contribuit la reconfigurarea întâlnirilor politice și instituționale.

Proiectul de ordonanță de urgență vizează declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere pentru șase luni, după ce prețul motorinei standard a depășit 10 lei pe litru. Documentul prevede limitarea adaosului comercial la cel mult 50% din media practicată în 2025 de fiecare operator economic implicat în producție, import, distribuție sau comercializare de carburanți. Măsura se aplică pe întreg lanțul de aprovizionare.

În nota de fundamentare se menționează că scopul este prevenirea unor dezechilibre pe piață, iar textul oficial precizează: ″(...) ministerul de resort va analiza și va propune, dacă va fi cazul, măsuri compensatorii pentru operatorii economici astfel încât obiectivele naționale privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră să nu fie afectate″.

Proiectul mai introduce restricții asupra exporturilor și livrărilor intracomunitare de benzină și motorină, care vor putea fi realizate doar cu acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei. Nerespectarea regulilor se poate sancționa cu amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri anuală.

Ordonanța prevede și reducerea conținutului minim de biocarburanți în benzina comercializată, de la 8% la cel puțin 2%, pe durata aplicării măsurilor de criză. Autoritățile pot analiza ulterior măsuri compensatorii pentru menținerea obiectivelor climatice.

Documentul modifică și o ordonanță recentă privind piața gazelor naturale, valabilă până în martie 2027, corectând prevederi neclare și ajustând atribuțiile instituțiilor implicate. În nota de fundamentare se menționează:

″După intrarea în vigoare a actului normativ, reprezentanții producătorilor, Ministerului Energiei, OTS (Transgaz – n.r.) și ANRE au identificat o serie de disfuncționalități și necorelări, respectiv erori de redactare privind atribuirea responsabilităților instituționale, în sensul indicării ANRE în situații care excedează competențelor sale legale, respectiv în domenii care țin de aplicarea directă a legii, lipsa unor norme privind mecanismul de repartizare a cantităților de gaze naturale, inclusiv în ceea ce privește defalcarea cantităților pe categorii de consum, corelarea cu consumurile estimate ale furnizorilor și modul de calcul al stocurilor minime și al diferențelor dintre cantitățile disponibile și cele alocate.

Aceste aspecte pot conduce la dificultăți în aplicarea unitară a actului normativ și la apariția unor dezechilibre în piața gazelor naturale″.

Ordonanța mai prevede instituirea unui mecanism clar de repartizare a gazelor, bazat pe consumul estimat, precum și obligații de raportare și actualizare a datelor între producători, furnizori și autorități.

Astfel, ziua de discuții pe tema energiei și carburanților este marcată de întâlniri paralele. Executivul condus de Ilie Bolojan a convocat CNT, în timp ce sindicatele au ales să participe la consultările organizate de Sorin Grindeanu.

Pe fondul acestor întâlniri separate, proiectul de ordonanță privind piața carburanților și modificările din sectorul gazelor naturale rămân în faza de analiză și consultare instituțională.