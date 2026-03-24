Ședința de Guvern privind criza carburanților, amânată. CES nu și-a dat avizul, iar proiectul de ordonanță a fost blocat până în aprilie

Ședința extraordinară de Guvern programată pentru marți, la ora 17.00, în care urma să fie adoptată o ordonanță de urgență privind piața carburanților, a fost amânată. Executivul a anunțat că o nouă dată va fi comunicată ulterior.

Decizia vine în contextul în care proiectul de act normativ nu a primit încă avizul Consiliul Economic și Social (CES), etapă obligatorie în procedura de adoptare.

Potrivit informațiilor publicate de CES, instituția a decis amânarea avizării proiectului de ordonanță de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere.

Termenul stabilit pentru emiterea avizului este 6 aprilie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Reprezentanții CES au precizat că documentația este incompletă, lipsind avizele din partea vicepremierului Marian Neacșu și ale Ministerului Justiției.

Cu o zi înainte, Guvernul anunțase că urmează să adopte ordonanța în ședința de marți. Decizia fusese luată în cadrul unui grup de lucru convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la combustibili.

Potrivit comunicatului oficial, executivul intenționa să declare situație de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, măsură care ar fi permis intervenții directe asupra pieței.

Proiectul de ordonanță prevedea o serie de măsuri cu aplicabilitate pe durata stării de criză:

-limitarea adaosului comercial pentru benzină, motorină și materiile prime aferente, pe întreg lanțul economic; -condiționarea exporturilor și livrărilor intracomunitare de acordul prealabil al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei; -reducerea proporției de biocarburant din benzină, pentru scăderea prețului final la pompă.

Durata inițială a acestor măsuri ar fi fost de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire succesivă, în funcție de evoluția pieței.

Executivul a mai anunțat că Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor monitoriza permanent evoluțiile din sector și vor evalua necesitatea unor măsuri suplimentare.