Accident naval în Filipine. 15 morți și zeci de oameni care încă lipsesc

Un accident naval produs în cursul nopții de luni în sudul Filipinelor s-a soldat cu cel puțin 15 morți, potrivit informațiilor transmise de Philippine Coast Guard.

Autoritățile au anunțat că 316 persoane au fost salvate, în timp ce operațiunile de căutare și salvare continuă pentru zeci de persoane date dispărute.

Incidentul a avut loc în jurul orei 1:50 dimineața, ora locală, când o navă de pasageri se afla în tranzit între orașul Zamboanga și insula Jolo, din provincia Sulu.

Conform datelor oficiale, condițiile meteo din zonă erau relativ calme în momentul producerii accidentului.

Nava implicată în accident este identificată drept MV Trisha Kerstin 3. Reprezentanții Gărzii de Coastă au precizat că vasul opera în limitele capacității sale autorizate. La bord se aflau 332 de pasageri și 27 de membri ai echipajului, capacitatea maximă aprobată fiind de 352 de persoane.

Comandantul Gărzii de Coastă pentru Districtul Sud Mindanao, Romel Dua, a declarat telefonic că echipele de intervenție au reușit să accelereze operațiunile de salvare datorită condițiilor favorabile de pe mare.

„Apele relativ calme au contribuit la desfășurarea mai rapidă a misiunilor de căutare”, a spus acesta, adăugând că 28 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Autoritățile au mobilizat resurse suplimentare pentru gestionarea situației. Potrivit declarațiilor oficiale, aeronave și nave militare au fost trimise în zonă pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare.

Romel Dua a confirmat că a fost deschisă și o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.

Investigația este în curs de desfășurare, iar autoritățile analizează datele tehnice și mărturiile supraviețuitorilor, fără a fi comunicate, până în prezent, concluzii preliminare.

Guvernatorul provinciei insulare Basilan, Mujiv Hataman, a publicat pe rețelele sociale imagini de la portul Isabela, din insula Mindanao.

În înregistrări pot fi observați supraviețuitori care sunt debarcați de pe ambarcațiuni, unii fiind înveliți în pături termice, iar alții transportați pe targă de echipele medicale.

Într-o intervenție la postul de radio DZBB, Hataman a declarat că „majoritatea supraviețuitorilor sunt în stare bună”, însă a precizat că mai mulți pasageri vârstnici au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

De asemenea, el a menționat că autoritățile continuă verificarea listei de pasageri pentru a confirma numărul exact al persoanelor aflate la bord.

Filipinele sunt un stat arhipelagic format din peste 7.000 de insule, unde transportul maritim reprezintă un mijloc esențial de deplasare.

Accidentele navale soldate cu victime sunt raportate anual, iar autoritățile desfășoară periodic campanii de verificare și control al siguranței pe mare.

Operațiunile de căutare continuă, iar autoritățile au transmis că vor reveni cu informații actualizate pe măsură ce situația evoluează.