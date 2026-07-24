O femeie în vârstă de 48 de ani este cercetată de polițiștii din Constanța după ce ar fi efectuat proceduri de chirurgie estetică fără a avea dreptul legal de a practica această profesie, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Anchetatorii susțin că activitatea s-ar fi desfășurat începând din anul 2024, iar în urma unei anchete au fost efectuate două percheziții.

Potrivit IPJ Constanța, femeia este suspectată că a exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

În urma intervenției polițiștilor, activitatea societății comerciale pe care aceasta o reprezenta a fost suspendată.

Polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, în perioada 2024 - prezent, o femeie, de 48 de ani, ar fi exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă.

Din probele administrate a reieșit că persoana cercetată, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale, ar fi efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizație sanitară de funcționare”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Perchezițiile au avut loc atât la sediul societății comerciale, cât și la domiciliul femeii.

În timpul descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe dispozitive electronice, precum și bunuri considerate susceptibile de a fi fost utilizate în comiterea faptelor cercetate. Acestea urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Totodată, autoritățile au dispus suspendarea activității firmei implicate, măsura fiind luată pe durata cercetărilor.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate procedurile medicale și pentru documentarea întregii activități desfășurate de persoana cercetată.

Conform legislației în vigoare, exercitarea unei profesii medicale fără drept și fără autorizațiile necesare poate atrage răspunderea penală. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă a instanței.

Ancheta din Constanța amintește de unul dintre cele mai mediatizate cazuri de practicare fără drept a medicinei din România, cel al italianului Matteo Politi.

Acesta a ajuns în atenția publică în 2019, după ce s-a descoperit că a efectuat intervenții și consultații în clinici private din București folosind documente false și pretinzând că este medic specialist în chirurgie plastică.

Investigațiile au arătat că Politi s-ar fi folosit de identități și acte falsificate pentru a convinge angajatorii că deține calificările necesare pentru exercitarea profesiei.

Cazul a stârnit un amplu scandal la nivel național și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care sunt verificate diplomele și dreptul de liberă practică al personalului medical angajat în sistemul privat.

Ulterior, autoritățile au anunțat măsuri pentru înăsprirea controalelor și pentru verificarea mai riguroasă a documentelor prezentate de cadrele medicale.

În urma procesului, Matteo Politi a fost condamnat în primă instanță pentru mai multe infracțiuni, inclusiv exercitarea fără drept a profesiei și înșelăciune, însă parcursul judiciar al dosarului a continuat prin căile de atac prevăzute de lege.

Cazul său rămâne unul dintre cele mai cunoscute exemple din România privind riscurile generate de exercitarea neautorizată a unei profesii medicale și este invocat frecvent atunci când autoritățile anunță anchete privind suspiciuni similare.