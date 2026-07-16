Mai multe firme de colectare și reciclare a deșeurilor metalice sunt vizate, joi, de percheziții desfășurate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală. Descinderile au loc în București și în zece județe, iar anchetatorii estimează că prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la aproximativ 15 milioane de lei.

Potrivit DNA, dosarul are în vedere activitatea mai multor societăți comerciale care desfășoară activități de colectare și reciclare a deșeurilor metalice, precum și a reprezentanților acestora.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Galaţi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2023 - 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale având ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor metalice, precum şi de către reprezentanţi ai acestora”, potrivit DNA.

Conform procurorilor, prejudiciul estimat în acest stadiu al anchetei este de aproximativ 15 milioane de lei.

În cursul zilei de joi, anchetatorii au pus în aplicare 30 de mandate de percheziție la locuințele unor persoane fizice, precum și la sediile ori punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

„În cursul zilei de 16 iulie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 30 de locaţii situate pe raza judeţelor Galaţi, Bacău, Giurgiu, Călăraşi, Vrancea, Dâmboviţa, Olt, Dolj, Constanţa, Ilfov, precum şi a municipiului Bucureşti, la domiciliile unor persoane fizice, respectiv sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, au arătat procurorii.

Potrivit sursei, acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Naționale Anticorupție – Structura centrală, al serviciilor teritoriale DNA din Bacău, Craiova, Pitești și Constanța, al Brigăzii de Operațiuni Speciale Galați, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Galați și al IPJ Vrancea, precum și al Jandarmeriei Române.