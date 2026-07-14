Cercetarea disciplinară care îl vizează pe Călin Georgescu, blocată

Cercetarea disciplinară care îl vizează pe Călin Georgescu la Universitatea din Pitești rămâne blocată, potrivit unor explicații ale instituției. Astfel, suspendarea din funcție împiedică finalizarea procedurii.

Procedura de cercetare profesională deschisă pe numele fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu nu poate fi încheiată în prezent, întrucât acesta și-a suspendat contractul de muncă încă din perioada campaniei electorale din 2024 și a rămas în această situație până la finalul actualului an universitar.

Lector universitar la Universitatea din Pitești din 2022, Georgescu este vizat de o sesizare depusă în decembrie 2024 de un coleg, care a solicitat Comisiei de Etică să verifice atât activitatea sa profesională, cât și mai multe declarații și poziții publice.

Sesizarea a fost înregistrată pe 5 decembrie 2024, la scurt timp după ce Călin Georgescu câștigase primul tur al alegerilor prezidențiale cu 22,94% din voturi. Autorul reclamației solicita clarificări privind modul în care acesta a obținut postul de lector universitar, existența pregătirii pedagogice necesare pentru activitatea didactică și îndeplinirea obligațiilor privind controalele medicale și medicina muncii.

La peste un an și jumătate de la declanșarea procedurii, ancheta nu a fost finalizată, întrucât suspendarea contractului individual de muncă blochează continuarea cercetării.

„În ceea ce priveşte activitatea domnului Călin Georgescu în cadrul universităţii, vă putem spune că şi în decursul anului universitar 2025 – 2026, contractul individual de muncă al domniei sale este în continuare suspendat, în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi deciziile instituţionale în vigoare”, au transmis reprezentanții Universității din Pitești, la solicitarea News.ro.

Instituția precizează că Georgescu nu a încasat salariu în perioada suspendării.

„Pe durata suspendării contractului individual de muncă, domnul Călin Georgescu nu a beneficiat de drepturi salariale aferente funcţiei didactice deţinute (aceea de lector universitar). Domnia sa este suspendat la cerere începând cu data 25.11.2024. Activitatea domnului Călin Georgescu a făcut obiectul unei cercetări însă, fiind suspendat, nu se poate finaliza această acţiune”, au mai arătat reprezentanții universității.

Călin Georgescu și-a început colaborarea cu Universitatea din Pitești în 2021, când a predat în regim de plată cu ora. Un an mai târziu a ocupat funcția de lector universitar în cadrul Departamentului de Ingineria Mediului și Științe Inginerești Aplicate, în urma unui concurs la care a fost singurul candidat. Potrivit declarației sale de avere, salariul lunar aferent postului era de aproximativ 6.000 de lei.

După intrarea în cursa pentru alegerile prezidențiale, acesta și-a suspendat activitatea didactică, începând cu 25 noiembrie 2024, măsură care este în continuare în vigoare.

Cazul figurează, fără a fi nominalizat, în raportul anual al Comisiei de Etică Universitară din cadrul Politehnicii București, instituție în structura căreia funcționează centrul universitar din Pitești.

Sesizarea este înregistrată ca Dosarul nr. 49/05.12.2024.

„Un cadru didactic sesizează CEU (Comisia de Etică Universitară, n.r.), în legătură cu un alt cadru didactic din cadrul CUP (Universităţii Piteşti, n.r.), pentru a analiza comportamentul, afirmaţiile şi acţiunile sale reprobabile prin prisma acţiunilor sale extremiste şi antidemocratice”, se arată în document.

Întrebat în luna martie, la Realitatea Plus, din ce surse se întreține în prezent, Călin Georgescu a evitat să ofere un răspuns concret.

„Dumnezeu ne ţine pe toţi. Şi pe mine, şi pe dumneavoastră, şi pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a da un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Nu sunt interesat de aşa ceva, continui să spun că toate aceste răzbunări - să spun aşa - ale sistemului nu-mi fac cinste în faţa lui Dumnezeu”, declara acesta pe 15 martie.

News.ro a solicitat un punct de vedere și Universității Naționale de Știință și Tehnică Politehnica București privind situația actuală a lui Călin Georgescu, însă până la publicarea materialului instituția nu a transmis un răspuns.

Anterior, pe 5 decembrie 2024, în ziua în care fusese depusă sesizarea la Comisia de Etică, conducerea universității a transmis un comunicat în care a reafirmat principiile de neutralitate politică și autonomie universitară.

„Politehnica Bucureşti este o instituţie academică modernă, cu o tradiţie îndelungată în promovarea excelenţei în educaţie, cercetare şi inovare, bazată pe valori fundamentale precum integritatea, imparţialitatea şi respectul pentru diversitate de opinii”, transmiteau reprezentanții instituției.

Totodată, aceștia au subliniat că activitatea politică a cadrelor didactice reprezintă o opțiune personală.

„Politehnica Bucureşti susţine libertatea de exprimare a membrilor săi, în limitele legii şi ale eticii academice. Implicarea individuală a cadrelor didactice în activităţi politice reprezintă un drept personal”, se arăta în comunicat.

Instituția a precizat, de asemenea, că nu susține niciun actor politic.

„Politehnica Bucureşti este o instituţie apolitică şi imparţială, neangajată în susţinerea vreunui candidat sau a vreunei formaţiuni politice. În acest sens, orice opinii sau declaraţii publice făcute de membrii comunităţii noastre trebuie înţelese ca strict personale, nereflectând poziţia instituţiei, fiind separate de misiunea academică”, au transmis reprezentanții Politehnicii București.