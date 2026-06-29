Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) va relua luni dezbaterile în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu este judecat alături de Horațiu Potra și membri ai grupării acestuia, potrivit portalului instanței. Cei doi sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dosarul a ajuns în faza de judecată pe fond după ce, pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a decis începerea procesului. Decizia a fost contestată de inculpați, ajungând astfel la Instanța Supremă. Pe 14 aprilie, completul format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu a preluat cauza.

Ulterior, pronunțarea unei decizii a fost amânată de trei ori. Instanța a anunțat recent repunerea dosarului pe rol, după ce unul dintre magistrați a formulat o cerere de abținere, care a fost admisă. În consecință, un alt judecător va intra în complet, iar dezbaterile urmează să fie reluate luni.

Călin Georgescu și Horațiu Potra, împreună cu alți 20 de inculpați, au fost trimiși în judecată de Parchetul General pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, membri ai grupării conduse de Horațiu Potra ar fi intenționat să se infiltreze în protestele care au avut loc după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a genera haos și destabilizare.

Acest dosar reprezintă al doilea dosar penal în care Călin Georgescu este implicat după perioada electorală din 2024. Fostul candidat independent a contestat în repetate rânduri acuzațiile aduse, susținând că acțiunile sale au fost legale și în cadrul democrației.

Rejudecarea cauzei la Înalta Curte de Casație și Justiție survine într-un context judiciar sensibil, marcat de atenția publică ridicată asupra acestui caz. Următoarea ședință va stabili ritmul și direcția viitoare a procesului, după completarea completului de judecată.

Atât apărarea, cât și acuzarea urmează să își prezinte din nou argumentele, într-un proces care va continua sub atenția opiniei publice și a presei.