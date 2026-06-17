Horațiu Potra a fost eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii pronunțate miercuri deÎnalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), în dosarul în care este inculpat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale.

La ieșirea din arest, înainte de a pleca spre locuința sa din Mediaș, unde va executa măsura arestului la domiciliu, Potra a transmis un mesaj legat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Mulțumim judecătorilor corecți. Dacă nu azi, nici mâine, într-o zi se va afla cine a anulat alegerile din România”, a declarat acesta.

Decizia ICCJ a venit după ce instanța supremă a admis contestația formulată de Horațiu Potra și a desființat hotărârea anterioară a Curții de Apel București, care stabilise menținerea arestului preventiv.

Potrivit minutei instanței, măsura arestului la domiciliu a fost dispusă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 17 iunie 2026 și până la 16 iulie 2026 inclusiv.

Judecătorii au dispus punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă acesta nu este reținut sau arestat în altă cauză.

Pe durata măsurii preventive, Horațiu Potra nu are voie să părăsească locuința fără aprobarea organelor judiciare.

De asemenea, el trebuie să se prezinte în fața instanței ori de câte ori este chemat și nu are voie să comunice cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu.

Instanța a decis și montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere. Totodată, Potra nu are dreptul să dețină, să folosească sau să poarte arme. Supravegherea măsurii va fi realizată de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Horațiu Potra este judecat alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și de alte persoane într-un dosar privind presupuse acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale.

În 19 iunie, Înalta Curte urmează să decidă dacă procesul poate intra în faza de judecată pe fond.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, după anularea alegerilor prezidențiale de către Curtea Constituțională, la 6 decembrie 2024, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit în secret, în dimineața zilei următoare, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov.

Anchetatorii au mai arătat că la acea întâlnire ar fi fost discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară din anturajul lui Potra urmau să desfășoare acțiuni violente menite să deturneze protestele organizate în acea perioadă.

Conform procurorilor, scopul acțiunilor atribuite grupului era împiedicarea exercitării puterii de stat și influențarea ordinii constituționale într-un moment de tensiune socială ridicată.

Horațiu Potra, se mai arată în rechizitoriu, ar fi coordonat un grup format din 21 de persoane care urma să se deplaseze către București pentru a participa la manifestații ce ar fi putut degenera în acțiuni violente.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit mai multe vehicule în județele Ilfov și Dâmbovița. Potrivit procurorilor, în mașinile controlate au fost găsite arme albe, bastoane telescopice, spray-uri iritant-lacrimogene, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice cu grad ridicat de pericol.

În rechizitoriu, procurorii au concluzionat că acțiunile imputate celor 22 de inculpați au pus în pericol securitatea națională și ordinea constituțională a statului.

Horațiu Potra a fost localizat în Dubai în septembrie 2025 și a acceptat să fie adus în România.

Potrivit informațiilor din dosar, procedura s-a desfășurat rapid deoarece Potra și-a exprimat acordul pentru transfer. El a fost adus în țară pe 20 noiembrie 2025, împreună cu fiul și nepotul său.

De atunci, acesta s-a aflat în arest preventiv până la decizia pronunțată miercuri de Înalta Curte de Casație și Justiție.