Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis miercuri, 17 iunie 2026, înlocuirea măsurii arestului preventiv dispuse în cazul lui Horațiu Potra cu măsura arestului la domiciliu. Hotărârea este definitivă și prevede punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă acesta nu este reținut sau arestat într-o altă cauză.

Decizia a fost pronunțată după ce judecătorii Curții Supreme au admis contestația formulată de Potra împotriva unei încheieri emise pe 10 iunie 2026 de Curtea de Apel București. Măsura arestului la domiciliu va fi aplicată pentru o perioadă de 30 de zile, în intervalul 17 iunie – 16 iulie 2026.

Potrivit minutei pronunțate de ÎCCJ, magistrații au decis:

„Admite contestaţia formulată de inculpatul Potra Horaţiu împotriva încheierii din data de 10 iunie 2026 (...) şi înlocuieşte măsura arestării preventive cu măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de inculpatul Potra Horaţiu pe o durată de 30 de zile.” Prin aceeași hotărâre, instanța a dispus eliberarea imediată a lui Potra de sub puterea mandatului de arestare preventivă emis în februarie 2025.

Pe durata arestului la domiciliu, Horațiu Potra nu va putea părăsi locuința fără acordul organelor judiciare.

De asemenea, acesta este obligat să se prezinte în fața judecătorului sau a instanței ori de câte ori este citat.

O altă condiție importantă impusă de instanță este interdicția de a lua legătura cu ceilalți inculpați din dosar și cu martorii propuși prin rechizitoriu, fie direct, fie indirect, prin orice mijloc de comunicare.

Instanța a stabilit totodată că Potra trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

În motivarea măsurii, judecătorii au dispus:

„Inculpatul Potra Horaţiu să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.”

Totodată, Curtea Supremă i-a interzis să dețină, să utilizeze sau să poarte arme pe durata măsurii preventive.

Magistrații au atras atenția că nerespectarea obligațiilor impuse poate conduce la revenirea în arest preventiv.

Potrivit minutei instanței:

„În caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor ce îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.”

Supravegherea respectării măsurii a fost încredințată Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, iar decizia a fost comunicată instituțiilor competente, inclusiv Poliției Municipiului Mediaș și structurilor de frontieră.

Hotărârea pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție este definitivă. Cheltuielile judiciare generate de soluționarea contestației formulate de Horațiu Potra vor fi suportate de stat.

Prin această decizie, Curtea Supremă a menținut statutul de inculpat al lui Horațiu Potra în dosarul aflat pe rolul instanțelor, însă a apreciat că măsura arestului preventiv poate fi înlocuită, pentru moment, cu arestul la domiciliu, în condițiile stricte stabilite de judecători.